Von Lisa Miethke

"Ich finde es eine Frechheit, dass sie nicht verhandeln können" Die Lokführer streiken, sechs Tage lang. Zwar sind viele Bahnreisende darauf eingestellt, trotzdem müssen manche zu Geschäftsterminen oder nach Hause kommen. Das Verständnis hält sich in Grenzen.

Ein neues Bündnis für Toleranz Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) reagiert auf den Massenprotest gegen Rechtsextremismus und will eine breite Allianz schmieden. Dafür lädt er Parteien, Organisationen, Universitäten, Vereine und Religionsgemeinschaften ein. (SZ Plus)

Welche Reden nicht gehalten wurden Die Demo gegen rechts musste am Sonntag vorzeitig abgebrochen werden, viele Wortbeiträge blieben so ungehört. Die SZ hat sie gesammelt und in Auszügen zusammengefasst.

"Die Mangelverwaltung wird auf dem Rücken der Kinder ausgetragen" Weil sie meist draufzahlen müssen, verzichten viele Kinder-HNO-Ärzte mittlerweile auf ambulante OPs. Das führt zu langen Wartezeiten bei den jungen Patienten. In anderen Bundesländern gibt es mittlerweile Lösungsansätze für das Problem. (SZ Plus)

Das Aus für "Münchens neue Mitte"? Die Pleite des Signa-Konzerns René Benko hat auch Auswirkungen auf das Neubau-Projekt in der Schützenstraße. Ob und wie es dort weitergeht, ist derzeit offen. Auch der Insolvenzverwalter hüllt sich in Schweigen. (SZ Plus)

Prozess: Psychisch kranker Maler sticht auf Kollegen ein

Bezahlbarer Wohnraum: Die schnelle Lösung dauert ewig lange

Umweltbildung: München plant einen Weltacker

Gleisverlauf im Osten: Bahn prüft tunnelähnliche Einhausung zwischen Trudering und Daglfing

Flugverkehr: Lufthansa kritisiert Abfertigung am Münchner Flughafen

