Maskenpflicht auf den Gängen und Pausenspiele nur mit Abstand - wie Kinder den Unterrichtsalltag in Zeiten der Pandemie erleben, warum Lehrer wieder mehr Frontalunterricht geben, und was Eisbär und Pinguin mit Infektionsschutz zu tun haben.

Bist du Eisbär oder Pinguin? Diese Frage kennen die Schüler der Martin-Kneidl-Grundschule in Grünwald, seit sie nach dem Lockdown wieder den Unterricht besuchen dürfen. Denn die Eisbären gehen am Montag, Mittwoch und Freitag zur Schule, die Pinguine am Dienstag und Donnerstag. In der Woche danach wird getauscht. Aufgrund der Hygienevorschriften wurden die Klassen geteilt, sodass von den insgesamt 465 Kindern immer nur die Hälfte im Schulgebäude ist.