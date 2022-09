Warum die Stadt und andere Orte im Münchner Speckgürtel in Rankings immer so gut abschneiden.

Kolumne von Wolfgang Krause, Garching

Der Landkreis München ist ein Landkreis der Superlative. Mit rund 360 000 Einwohnern ist er nicht nur größer als alle anderen Landkreise in Bayern, sondern steckt mit Ausnahme von München und Nürnberg auch alle Städte locker in die Tasche. Dass hier die meisten Einkommensmillionäre leben, korrespondiert direkt mit den Immobilienpreisen, die ebenfalls immer ganz oben in den Rankings ausgewiesen werden. Nun kommt ein neuer Superlativ dazu, der eher weniger glamourös ist. Bei Garching wurde am 21. August der bislang längste Stau dieser Sommerferien in ganz Bayern verzeichnet, er zog sich auf der Autobahn A 9 über 40 Kilometer hin und reichte bis Lenting hinter Ingolstadt.

Das passt irgendwie gar nicht zu dem Ergebnis einer Studie von Ende Juni, nach der Garching Platz drei der lebenswertesten Kleinstädte in ganz Deutschland belegt. Auch sieben weitere Kommunen aus dem Landkreis München kamen damals unter die Top Ten: Grünwald, Unterföhring, Gräfelfing, Ismaning, Planegg, Oberhaching und Neubiberg. Ganz abgesehen davon, dass es sich bei den aufgeführten Sehnsuchtsorten mit Ausnahme von Garching nicht um Kleinstädte handelt, sondern um Großgemeinden, fragte man sich damals schon, nach welchen Kriterien diese Lebenswert-Liste erstellt worden war. Macht Geld etwa doch glücklich?

Dabei hätte ein Blick auf die beiden Ausreißer in dem Ranking schon einen Hinweis liefern können, dass die Macher offenbar eine recht seltsame Vorstellung von Lebensqualität haben. Direkt hinter Garching auf Platz vier landete nämlich das baden-württembergische Walldorf, das laut Wikipedia seine überregionale Bekanntheit zu einem großen Teil dem gleichnamigen Autobahnkreuz verdankt. Und Platz sieben erkämpfte sich das brandenburgische Schönefeld. Die Gemeinde ist Standort des skandalträchtigen neuen Berliner Großflughafens und hat deshalb in den vergangenen Jahren einen enormen Zuzug erlebt. Da ist Garching mit seinem Rekordstau natürlich in bester Gesellschaft.