Das Naturerlebniszentrum Burg Schwaneck des Kreisjugendrings in Pullach bietet auch in den Pfingsferien ein Programm für Kinder.

Von Abenteuer-Rallyes im Wald über Klettern und Baden bis zum Flanieren in Filmkulissen - was Kinder und Jugendliche diese Woche unternehmen können.

Von Angela Boschert

Die Infektionslage entspannt sich, das Wetter wird spürbar besser. So können die Ferien "dahoam" für Kinder und Jugendliche im Landkreis doch noch erlebnisreich werden, dafür gibt es einige Möglichkeiten. Allerdings sind bei manchen Angeboten die Plätze knapp und man sollte immer auf der Homepage des Anbieters prüfen, wie die aktuellen Informationen zu Anmeldung, Vorschriften und tatsächlichen Möglichkeiten lauten. Doch dann steht spannenden Ferientagen nichts im Wege.

So können Kinder im Walderlebniszentrum Grünwald einen Ausflug mit ihren Eltern entlang der verschiedenen Erlebnispfade machen oder am Dienstag, 1. Juni, als Indianer verkleidet durch die Anlage pirschen und wie Winnetou Spuren lesen, ein Tipi bauen oder mit Holz ein Feuer entfachen und mitgebrachte Würstchen grillen. Das alles natürlich, ohne Spuren im Wald zu hinterlassen.

Der Wald als Escape Room

Am Mittwoch, 2. Juni, gilt es dort, aus einem geheimnisvollen Wald zu entkommen, wozu logisches Denken und eine gute Kombinationsgabe nötig sind, aber auch Teamarbeit, da sie knifflige Rätsel und Aufgaben lösen müssen (9.30 bis 16 Uhr, für Kinder ab sechs Jahren, 28 Euro pro Tag, Anmeldung unter Telefon 089/649 20 99, Information www.aelf-eb.bayern.de/forstwirtschaft/wald/182560/index.php).

Ein Erlebnis anderer Art bietet der nahe Kletterwald München für Kinder ab acht Jahren. Von 9 bis 19 Uhr kann man hier auf fünf Parcours seine Geschicklichkeit und Beweglichkeit erproben. (Online-Buchung erforderlich, Kletterhandschuhe sind Pflicht, die Homepage gibt hilfreiche Tipps zur Vorbereitung und Ausrüstung, www.kletterwald-muenchen.de).

Ebenfalls geöffnet und schon für Kinder ab drei Jahren geeignet ist der Kletterwald Vaterstetten im benachbarten Landkreis Ebersberg. Insgesamt 13 verschiedene Parcours in unterschiedlichen Höhen stellen auch Ältere vor eine Herausforderung (9 bis 20 Uhr, Online-Buchung unter Stichwort "Schulferien" erforderlich, www.muenchner-wald.de).

Das Naturerlebniszentrum Burg Schwaneck des Kreisjugendrings in Pullach lädt Acht- bis Zwölfjährige am Freitag, 4. Juni, zum "Holunderblütenzauber" ein. Bei einer Abenteuer-Rallye können sie Holunderfeen und -geister suchen, Hollerküchl backen und vielleicht herausfinden, warum Harry Potters Elderstab aus Holunderholz geschnitzt sein muss, um seine Zauberkraft zu entfalten. Bitte ein Taschenmesser mitbringen (von 8.30 bis 16 Uhr, 18 Euro, www.burgschwaneck.de). Weitere Aktionen sind an den darauffolgenden Wochenenden im Angebot.

Schon bevor die moderne Adaption von Mozarts Oper "Die Zauberflöte" (Regie: Florian Sigl) im Kino anläuft, können Film- und Kinofans in der Bavaria Filmstadt die märchenhafte Palastkulisse aus diesem neuen Fantasyfilm sehen, aber auch ein rasantes Wettrennen zwischen dem jungen Mogli und dem schwarzen Panther Baghira aus dem Animationsfilm "Moglis Dschungel Abenteuer" im 4-D-Kino erleben und natürlich zwischen altehrwürdigen und bekannten Filmkulissen und Requisiten umherspazieren. Hunde dürfen ihre Herrchen und Frauchen begleiten (bis 6. Juni täglich 10 bis 17 Uhr, Onlineticket empfohlen, Infos unter www.filmstadt.de).

Wer weiter in die Geschichte des Landkreises eintauchen will, kann sich auf eine Schlosstour nach Schloss Schleißheim (www.schloesser-schleissheim.de) oder Ismaning (www.schlossmuseum-ismaning.de) begeben oder - warum nicht? - im Skimuseum in Planegg Dinge erfahren, die über den schulischen Geschichtsunterricht hinausgehen.

Hoch hinaus geht es, zumindest virtuell, in der Flugwerft des Deutschen Museums in Oberschleißheim, wo man nicht nur unter Segelflugzeugen hindurchgehen oder Hubschrauber von oben betrachten kann, sondern als Pilot am Flugsimulator in die Lüfte steigen kann. Zwar konnten hier keine Sonderaktionen geplant werden, aber "die Flugwerft ist immer für Besuche mit Kindern, Schülern oder Familien zu empfehlen", sagt Pressesprecher Gerrit Faust (täglich von 9 bis 17 Uhr, Voranmeldung erforderlich, Informationen unter www.deutsches-museum.de/flugwerft/information/besucherinformation/).

Freibäder sind offen, Hallenbäder nicht

Natürlich laden auch schon einige Freibäder zum Besuch ein. In Pullach und in Grünwald (drei Timeslots pro Tag) ist eine Online-Buchung notwendig, in Haar kommt man so lange rein, bis die erlaubte Zahl von 650 Badegästen erreicht ist. Das Aquariush in Unterschleißheim gilt gilt als Hallenbad und ist noch geschlossen, ebenso das Phönixbad in Ottobrunn. Auch ein Besuch der Tierparks in Blindham und Glonn könnte Abwechslung in die Ferien bringen.

Zum Chillen sind Jugendliche ab zwölf Jahren im Neubiberger Jugendzentrum Gleis 3 willkommen. Sie können aber auch die frisch gestrichene Veranstaltungshalle verschönern helfen, wie JUZ-Leiter Christian Schüehle erklärt. Er und sein Team freuen sich auf die Jugendlichen, ihre Ideen und ein Ranglisten-Fifa-Turnier auf der Playstation (verschiedene Öffnungsstunden wp.juz-gleis3.de).