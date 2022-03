Die Impfbereitschaft ist auf einem Tiefpunkt angekommen. Dennoch setzt der Landkreis seine Sonder-Impfaktionen in den kommenden Tagen fort. An folgenden Terminen können sich Impfwillige spontan gegen das Coronavirus immunisieren oder über eine Impfung beraten lassen: Montag, 21. März, von 9 bis 17 Uhr im Gräfelfinger Bürgerhaus, von 10 bis 17 Uhr im Impf-Drive-in an der Jochen-Schweizer-Arena Taufkirchen und im Putzbrunner Bürgerhaus; am Dienstag, 22. März, von 9 bis 17 Uhr im Alten Rathaus Neubiberg und im Pfarrheim St. Elisabeth in Planegg; am Mittwoch, 23. März, von 9 bis 17 Uhr in der Halle K an der Siegertsbrunner Straße 103 in Hohenbrunn, am Donnerstag, 24. März, von 9 bis 17 Uhr in der Sporthalle Olympiastraße 1 in Feldkirchen und von 10 bis 17 Uhr im Pullacher Rathaus; am Freitag, 25. März, von 9 bis 17 Uhr im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn.