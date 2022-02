Von Gerhard Fischer

Pfarrer Stephan Seidelmann ist ein umtriebiger Mann, der sich nicht damit begnügt, beim Interview am Tisch zu sitzen. Seidelmann, 41, führt den Gast auf dem Gelände der evangelisch-lutherischen Hoffnungskirche in Freimann herum, er präsentiert die Küche des Kindergartens, in der ein früherer Obdachloser kocht, und er zeigt den Keller, in dem Lebensmittel lagern, die von Bedürftigen an Bedürftige verteilt werden. "Bei uns geht es nicht darum, dass Menschen Almosen bekommen", sagt Seidelmann. "Sondern dass sie sich einbringen können."