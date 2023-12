Es gibt immer wieder gute Gründe, sich nach Bars in Hauptbahnhofnähe umzuschauen: Der Zug ist ausgefallen, und man will die Zeit nicht an einem zugigen Gleis verbringen, der Freund oder die Freundin kommt mit der Bahn angereist, und man will nicht erst lange nach einem Lokal suchen, oder der Bahnhof liegt einfach am besten für alle.

Im Bahnhofsviertel gibt es auch jenseits dieser pragmatischen Überlegungen einige Bars, die einen Besuch wert sind. Sieben Tipps.

Boilerman Bar

Die Boilerman Bar befindet sich im ersten Stock des "25 Hours Hotel - The Royal Bavarian". Sie will aber keine Hotelbar sein, sondern einfach eine klassische Bar, in die jeder eingeladen ist, der gern kommen möchte. Als "unangefochtene Stars" auf der Karte bezeichnen die Verantwortlichen ihre "Highballs", also Shortdrinks, die ohne Shaker gemixt und in gefrorenen Gläsern mit golfballgroßen Eiskugeln serviert werden.

Boilerman Bar, Bahnhofplatz 1, 80335 München, geöffnet Sonntag bis Donnerstag von 18 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 18 bis 2 Uhr.

Aperitivo Bar

Detailansicht öffnen Was darf's sein? Die Aperitivo Bar hat nur tagsüber geöffnet. (Foto: Robert Haas)

Im selben Gebäude wie die Boilerman Bar befindet sich die Aperitivo Bar. Sie schließt bereits um 18 Uhr, deshalb steht bei ihr das sogenannte "Day Drinking" im Mittelpunkt des Konzepts. Die Gäste können es sich in Korbsesseln gemütlich machen, während dazu leise Indie-Pop-Musik läuft. Neben den klassischen Getränken gibt es auch die Möglichkeit, Snacks beim ebenfalls im Haus ansässigen Lokal Neni zu bestellen.

Aperitivo Bar, Bahnhofplatz 1, 80335 München, Montag bis Freitag 10.30 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11.30 bis 18 Uhr.

Café Kosmos

Detailansicht öffnen Typisch fürs Café Kosmos: der schlauchähnliche Raum, in dem sich besonders am Wochenende oft die Besucher drängen. (Foto: Robert Haas)

Ein Klassiker der Barszene weit über das Bahnhofsviertel hinaus. Wer ins Café Kosmos kommt, weiß, was ihn erwartet: günstiges Bier, Enge, Studenten-Flair. Man kommt hier schnell mit anderen Menschen ins Gespräch, wenn man versucht, sich vom Eingang in den hinteren Bereich oder Richtung Toiletten zu schieben. Wirt Florian Schönhofer hat sich auch jenseits des eigentlichen Kneipenbetriebs einen Namen gemacht: Während der Corona-Pandemie startete er Impfaktionen im Kosmos, und ist Oktoberfest, verbietet er den Besuch mit Tracht.

Café Kosmos, Dachauer Straße 7, geöffnet Montag bis Freitag von 12 bis mindestens 1 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis mindestens 3 Uhr.

Isarbar

Detailansicht öffnen In der Isarbar gibt es eine große Auswahl an internationalen Whiskys und Gin-Sorten. (Foto: Robert Haas)

Auch im Hotel "Sofitel Bayerpost" gibt es eine Bar, sie ist benannt nach dem Fluss, der durch München fließt. Die Isarbar gibt es seit 2010, und wer sie das erste Mal betritt, dem fällt das elegante Ambiente auf: Die Eingangshalle ist durchgestylt, am Klavier wird manchmal Live-Jazz gespielt, der Raum selbst ist in schummrig-warmes goldbraunes Licht getaucht. Das Gehobene spiegelt sich auch in den Getränkepreisen wider. Wer gerne Whisky und Gin trinkt, darf sich freuen: Es gibt eine große internationale Auswahl.

Isarbar, Bayerstraße 12, 80335 München, geöffnet Sonntag bis Donnerstag 9 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 1 Uhr.

W XYZ-Bar

Detailansicht öffnen Shake it! An der Bar werden gerne Spezialcocktails gemischt. (Foto: Robert Haas)

Und noch eine Bar, die an ein Hotel angedockt ist, in diesem Fall an das "Aloft"-Hotel in der Bayerstraße direkt gegenüber vom südlichen Eingang zur Bahnhofshalle. Die W XYZ-Bar wirbt mit "coolen Drinks und guter Musik", also einem Mix aus Live-Auftritten Münchner Musiker und Spezialcocktails, die je nach Monat oder Saison wechseln können. Dazu gibt es noch Klassiker-Drinks wie Aperol Spritz, alkoholfreie Cocktails oder Bier - und dazu je nach Hunger kleine oder große Gerichte zum Essen.

W XYZ-Bar, Bayerstraße 37, 80335 München, geöffnet täglich von 15 bis 22 Uhr.

Die Karotte

Detailansicht öffnen In der "Karotte" gibt es Platz für rund 40 Gäste. (Foto: Florian Peljak)

Was eigenwillige Öffnungszeiten angeht, kann "Die Karotte" sich mit der Aperitivo Bar zusammenschließen: Die Bar im Hinterhof der Goethestraße 36 ist nur donnerstags geöffnet. Die Leute, die hier einkehren, kommen gezielt her, spontane Besucher finden wegen der versteckten Lage eher weniger hierher. Bei gutem Wetter ist der Außenbereich geöffnet, er muss allerdings um 22 Uhr schließen. Ungewöhnlich: Die Bar verfügt über eine eigene App, über die sich "Karotte-Taler" sammeln lassen, für die man gewisse "Benefits" bekommt.

Die Karotte, Goethestraße 36, 80336 München, geöffnet donnerstags von 19 bis 1 Uhr.

Kaminbar

Detailansicht öffnen In der Kaminbar genießt man seine Drinks in Samtsesseln und auf Ledersofas. (Foto: Stephan Rumpf)

Cocktails trinken am Feuer - das ist in der Kaminbar möglich. Auch sie ist an ein Hotel angegliedert, an das "Eden Hotel Wolff". Die Gäste nehmen Platz in Sitzgruppen aus Marmortischen, auf Ledersofas und Samtsesseln, mit etwas Glück, und wenn wenig los ist, auch vor dem verglasten Kamin. Beim Spirituosen-Sortiment setzt man auf Qualität statt auf Quantität, neben klassischen Cocktails wie Bloody Mary gibt es auch einige hauseigene Kreationen.

Kaminbar, Arnulfstraße 4, 80335 München, geöffnet Montag bis Freitag 17.30 bis 1 Uhr.