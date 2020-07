Im Oberland rückt die Feuerwehr zu vielen Einsätzen aus. In München bleibt es ruhiger, der Tierpark aber ist an diesem Freitag zu, um die Schäden zu beseitigen.

Gewitter haben in Teilen von Oberbayern und München am frühen Donnerstagabend Straßen überflutet, Keller vollaufen lassen und Bäume entwurzelt. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland berichtete von mindestens 200 Einsätzen für Feuerwehr und Rettungsdienst in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Mancherorts sei so viel Regen gefallen, dass Wasser nicht nur in Keller, sondern auch oberirdisch in Häuser drang. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sprach von zahlreichen Einsätzen quer durch sein Dienstgebiet. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr lagen zunächst keine Berichte über Verletzte vor.

Auch im Münchner Süden war die Feuerwehr mit den Folgen des Gewitters beschäftigt: Sie entfernte am Donnerstagabend einen umgestürzten Baum und abgebrochene Äste, wie ein Sprecher am Freitagmorgen berichtete. Weil kurzzeitig auch der Auer Mühlbach über die Ufer getreten war, wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Untergiesing gerufen. Dort stand in einer Kleingartenanlage an der Schönstraße das Wasser teils 40 Zentimeter hoch, wie der Sprecher sagte. Ein 80 Jahre alter Mann konnte daher das Gelände nicht mehr verlassen, weshalb ihn die Feuerwehrleute erst beruhigten und dann nach draußen geleiteten. In München habe es aber keine größeren Schäden, auch nicht durch Hagel, gegeben.

Der Tierpark Hellabrunn meldete noch am Abend, dass er den ganzen heutigen Freitag geschlossen bleibt, um Sturm- und Hagelschäden zu beseitigen. Alle Tiere hätten das Unwetter aber "unbeschadet überstanden", schrieb der Zoo auf Twitter.

Detailansicht öffnen Im Münchner Stadtteil Untergiesing sind bei einem Gewitter Bäume entwurzelt worden. (Foto: dpa)

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstag für den Abend und die Nacht zum Freitag kräftige Gewitter für Südbayern angekündigt und eine entsprechende Warnung ausgegeben vor der Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern.