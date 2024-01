"100 Jahre ohne Franz": Anlässlich des 100. Todestages des Schriftstellers Franz Kafka sind in diesem Jahr insbesondere in München zahlreiche Veranstaltungen geplant. Unzählige Institutionen von Literaturhaus, Museen, Theatern und Volkshochschule bis zum Goethe-Institut haben sich dafür vernetzt, und manche der Fäden führen nach Prag.

Von Antje Weber

"Betrachten Sie mich als einen Traum." Mit diesem Satz von Franz Kafka beginnt Nicolas Mahlers neue Graphic Novel "Komplett Kafka", in der er sich mit dem berühmten Schriftsteller auseinandersetzt - und natürlich schnell auch die Alpträume ins Spiel bringt, die in dessen Werk einen so düsteren wie bizarr komischen Ausdruck finden.