Von Jutta Czeguhn, Bad Wörishofen

Da liegt er nun bäuchlings auf dem Teppich, der Igor Levit. Schwarzes T-Shirt, Cargohose, weiße Sneakers, das Handy, ohne das der Starpianist ebensowenig vorstellbar ist wie ohne sein Klavier, in Griffnähe. Diese Szene stammt aus dem Dokufilmporträt "No Fear". Eben hat Levit Beethoven-Sonaten aufgenommen und nun, völlig erschöpft, kann er nur noch alle Viere vonsichstrecken. Das Film-Still ziert den Flyer für das große Schulkonzert, das am Freitag, 22. September, (9.30 Uhr) im Kursaal von Bad Wörishofen stattfindet.

Im Rahmen des "Festivals der Nationen" wird Levit gemeinsam mit dem festivaleigenen Jugendorchester musizieren. "Vorsicht Klassik" heißt dieser Workshop mit über 900 Kindern und Jugendlichen. Und Levit wird anhand des fünften Klavierkonzerts, auch unter dem Titel "Emperor" bekannt, demonstrieren, wie cool Beethoven sein kann. Gemeinsamkeiten laut Flyer: "Beide politische Aktivisten. Beide große Reichweite."

Nachwuchsförderung gehört zum Selbstverständnis dieses Festivals im Unterallgäu (22. September bis 1. Oktober). So haben sich in diesem Jahr laut Intendant Walter Roch wieder sehr viele Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern im Alter von 11 bis 17 Jahren um die begehrten Plätze im "vbw Festivalorchester" beworben, das so heißt, weil es seit 2009 vom Verband der Bayerischen Wirtschaft mitfinanziert wird. Der öffentlichen Generalprobe mit Levit beim Schülerkonzert geht noch viel Probenarbeit mit Dirigent Christoph Adt an den Wochenenden voraus, denn am Samstag, 23. September, 20 Uhr, soll dann vor "großem" Publikum alles sitzen. Neben Beethoven sind auch noch Mendelssohns "Trompeten-Ouvertüre" und Schumanns "Rheinische" zu bewältigen.

Detailansicht öffnen Genießt gerne die Ruhe der Berge: die niederländische Stargeigerin Janine Jansen. Von Bad Wörishofen jedenfalls wäre der Weg nicht allzuweit. (Foto: Harald Hoffmann/ Decca)

Neben Igor Levit sind in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe der Klassik-Top-Stars in der Kurstadt zu erleben. Einige sind Wiederholungstäter wie Levit, der schon 2018 beim Festival spielte. Den Auftakt machen am 22. September (19.30 Uhr) die Geigerin Janine Jansen und die Camerata Salzburg unter Gregory Ahss mit Werken von Haydn und Mozart. "Klassik für alle", bei freiem Eintritt, heißt es dann am Sonntag, 24. September, (14.30 bis 16 Uhr) im Theatersaal des Kurhauses. Das Bläserquintett der Kammeroper München und Aris Alexander Blettenberg am Klavier begeben sich auf die " Spuren von Antonio Vivaldi" (im Dialog mit Mozart und Rossini). Vivaldi wird zudem in der ganzen Stadt gefeiert, es gibt Kuschenfahrten, einen Sternmarsch und einen Workshop.

Apropos Beethoven, einer, der wie Levit tief vertraut ist mit dem Klavier-Werk des Komponisten, ist der kanadische Pianist Jan Lisiecki. Er hat seinen Auftritt am Sonntagabend (19.30 Uhr) im Kurhaus. Zu hören ist er aber mit Chopin. Am Mittwoch, 27. September, 20 Uhr, kehrt einmal mehr der britische Geiger Nigel Kennedy nach Bad Wörishofen zurück, diesmal in Begleitung seiner Band "Spiritual Connection". Quadro Nuevo spielt am Donnerstag, 28. September, 20 Uhr, im Hotel Der Sonnenhof.

Detailansicht öffnen Ist im Juni Mutter geworden: Pianistin Khatia Buniatishvili kehrt nach Bad Wörishofen zurück, hier bei einem Konzert im Kursaal 2018. (Foto: imago stock)

Wie der hektische Klassik-Zirkus und Muttersein zu vereinbaren sind? Nun, dazu könnten wahrscheinlich drei der leading-moms der Branche einiges erzählen. Gerade aus der Baby-Pause zurückgekehrt ist Pianistin Khatia Buniatishvili, sie präsentiert am Freitag, 29. September, 20 Uhr, ein Programm mit Liszt, Beethoven und Stravinsky. Eltern von zwei Buben sind Diana Damrau und Bassbariton Nicolas Testé, die sich bei ihrem gemeinsamen Galakonzert am Samstag, 30. September, 20 Uhr, Mozart und seinen Zeitgenossen widmen. Mit einem Konzert von Star-Geigerin Hilary Hahn geht das Festival der Nationen am Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr, zu Ende. Omer Meir Wellber dirigiert die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

Festival der Nationen, 22.9. - 1.10., Bad Wörishofen, Kurhaus, Karten für 10 Euro für Kinder und Jugendliche an der Abendkasse, Infos unter www.festivaldernationen.de