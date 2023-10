Michaela May, Schauspielerin: "Sein Tod reißt ein riesen Loch in mein Leben. Ich kannte Elmar seit 1972. Beim ersten gemeinsamen Film war ich sogar in ihn verliebt. Aber ich hatte keine Chance, er hatte damals schon eine Freundin. Was stattdessen folgte, war eine lebenslange Freundschaft. Wir haben so vieles zusammen gedreht, fast immer war er mein Partner, und ich habe das geliebt. Denn er besaß als Mensch wie als Schauspieler Feingefühl und Einfühlungsvermögen. Weil er aus seiner Seele heraus spielte, ist einem als Zuschauer das Herz aufgegangen. Er war bescheiden, alles Laute hat er nicht gemocht. Das Private was ihm immer wichtiger als jeder gesellschaftliche Popanz. In der Corona-Zeit haben wir gemeinsam Seniorenprojekt ins Leben gerufen, den Verein ,Retla', das steht für ,Alter', nur rückwärts gelesen. Wir haben uns als sogenannte Telefonengel um einsame Menschen gekümmert und einfach nur mit ihnen gesprochen, oft zu zweit. Das hat uns einander als Freunde auch noch einmal näher gebracht. Er war im wahrsten Sinne ein wundervoller Mensch."