Von Bernhard Blöchl, München

Das Kruzifix ist wuchtig und liegt schräg auf dem Tisch. Es ist das erste, das dem Besucher auffällt, wenn er die Terrasse zum Garten betritt. Hängt hier etwa der Haussegen schief? Ausgerechnet hier, an diesem Künstlerort am Grünwalder Forst? Wo die Katzen Fanny und Annamirl heißen und scharwenzelnd den Eindruck vermitteln, Gäste jederzeit willkommen? Als könne sie Gedanken lesen, erzählt Johanna Bittenbinder von sich aus die Geschichte, wie sie das Kreuz erst kürzlich vor dem Sperrmülltod bewahrt habe, um es zu verschenken. Nur deshalb liege es hier so achtlos herum.

Johanna Bittenbinder ist gläubig, Heinz-Josef Braun nicht. Woran sie beide glauben, ist ihre Liebe. Bald 30 Jahre sind die Gastgeber miteinander verheiratet. Sie werden für Filme als Ehepaar besetzt ("Was weg is, is weg"), spielen aber auch separat, in Dutzenden TV- und Kinoprojekten waren sie zu sehen. Sie machen Kabarett, Theater und Musik. "Volksschauspieler" ist das Etikett, dass sie sich selbst geben. Dass bei den beiden nichts in arge Schieflage geraten ist, davon ist man als Gast überzeugt. Man glaubt der 64-Jährigen, wenn sie sagt: "Was zählt, ist, dass wir so viel gemeinsam haben." Man glaubt dem 63-Jährigen, wenn er sagt: "Das ist ein Hort der Produktivität und des Friedens und der Liebe."

Hier, in dem Haus, wo die zwei Multitalente seit 1990 leben und arbeiten, entstehen gemeinsame Kleinkunstprogramme wie jüngst das bayerische Live-Hörspiel "Jennerwein", das sie nach der Corona-Zwangspause nun wieder auf die Bühne bringen; hier entstehen Musikproduktionen, an denen der ehemalige Bassist von Haindling in seinem Studio im Keller schraubt; hier schauen sie sich Filme an, bei denen sie mitgewirkt haben, wie zuletzt Braun im "Polizeiruf 110 - Frau Schrödingers Katze" oder Bittenbinder in "Faltenfrei", der beim Filmfest München lief.

Neid? "Dieses Gefühl existiert bei uns definitiv nicht"

"Der Dscharli" und "die Johanna", wie sie zueinander sagen, haben sich gefunden und aufeinander eingegroovt. Aber der Start war holprig. "Am Anfang haben wir es am schwersten gehabt miteinander", sagt Bittenbinder in ihrem unverstellten Bairisch. Ein Bairisch, das an Kraft verliert, versucht man, es aufzuschreiben. Braun nickt. Die Geschichte, wie sie sich 1984 kennengelernt haben, erzählt er gern und oft: "Ich hab' zu einem Freund gesagt: Ich brauch' eine Frau. Dann hat er gesagt: Ich weiß eine Super-Frau für dich. Dann hab' ich gesagt: Telefonnummer her! Dann hab' ich sie angerufen." Johanna Bittenbinder schmunzelt. "Er war sehr forsch am Anfang, quasi unverschämt. Ich dachte mir aber: Der hat was, das gefällt mir total. Obwohl er überhaupt nicht mein Typ war."

Die beiden kamen tatsächlich zusammen, sie, die Museumspädagogin, und er, der Malerei-Student an der Kunstakademie, der zunächst bei der Band Superlippe und dann bei Haindling als Musiker sein Geld verdiente. Schwierig war es deshalb, weil er Angst vor einer festen Beziehung hatte, wie er sagt, was auch an der "explosiven Ehe" seiner Eltern gelegen habe. Warum es dennoch geklappt hat mit den beiden? Heinz-Josef Braun überlegt nicht lange. "Johanna war die erste Frau, mit der ich zusammen war, die nicht versucht hat, mich zu einer Figur in ihrem Spiel zu machen. Sondern die wollte und will, dass ich mich entwickle. Und dass sie sich entwickelt."

Gegenseitig fördern. Das ist ein Schlüssel in der Beziehung dieses bayerischen Künstlerpaares. Johanna Bittenbinder war es, die Heinz-Josef Braun zur Schauspielerei brachte. "Ohne die Johanna würde ich das nicht machen", betont er. Sie ergänzt, sie habe ihn damals auf der Bühne gesehen, als Musiker bei Haindling, und sich gedacht: "Wahnsinn, was der für eine Kraft hat und was für eine Bühnenpräsenz!" Also nahm sie ihn mit zum renommierten Schauspiellehrer Peter Rieckmann. Gemeinsam arbeiteten sie an ihren Ausdrucksmöglichkeiten. Bittenbinder war zwar davor schon oft aufgetreten, beim Freien Theater München etwa, wo Braun sie als Zuschauer bereits erlebt hatte, bevor sie zusammenkamen. Aber auf einer Schauspielschule war sie nie gewesen. Erst an der Seite ihres Liebsten hat sie sich ganz der Schauspielerei verschrieben - und die Museumspädagogik aufgegeben.

Detailansicht öffnen Ausdrucksstarke Teamplayer: Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun und ihr befreundeter Kollege Stefan Murr bei einer musikalischen Kinderlesung 2015 in Laim. (Foto: Florian Peljak)

Zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stand das Paar in Bertolt Brechts "Kleinbürgerhochzeit". 120 Mal hätten sie damit das Theater rechts der Isar ausverkauft, erzählt Heinz-Josef Braun. Häufig wurden sie danach als Paar für Filme gecastet, für den "Tatort" zum Beispiel oder für Jo Baiers Historiendrama "Wildfeuer". "Witzigerweise haben die oft nicht gewusst, dass wir in echt zusammen sind", erzählt Bittenbinder, die ihren Namen bei der Hochzeit 1991 behalten hat. "Scheinbar passen wir wirklich gut zusammen."

Bittenbinder und Braun sind Teamplayer, immer gewesen. Ihre kreativen Prozesse seien "absolut drogenfrei", wie er betont, "auch wenn es nicht immer so wirkt". Eine wichtige Rolle spielt das Haus in Grünwald: "Wir arbeiten einfach gern daheim", sagt sie und erinnert sich an früher, als ihr Garten oft voller Gäste gewesen sei. "Es hat immer gewuselt." Hier spielen sie sich die Bälle zu, spinnen Ideen für neue Kleinkunstabende oder laden Kollegen ein, die sie mögen. "Wenn die Chemie stimmt, dann macht das viel mehr Spaß, dann geht einfach was."

Bei aller Harmonie, hin und wieder streiten die beiden. "Ungern", aber "einmal im Jahr". Eine kurze Trennung gab es auch. Das gemeinsame Erinnern an den Beziehungsknacks verdeutlicht gut, wie schnell sie im Gespräch aufeinander reagieren.

Sie: Einmal waren wir ...

Er: Aber kurz!

Sie: Das war nicht mal eine Woche, glaub ich.

Er: Da ist mir das ein bisserl zu nah geworden. Und dann haben wir uns gefetzt.

Sie: Oh ja!

Er: Und dann hat die Johanna gesagt: Okay, dann zieh ich jetzt aus.

Sie nickt.

Er: Dann hab ich sofort gemerkt: Au weh, jetzt hab ich einen Fehler gemacht.

Lernfähigkeit ist wichtig, als Ehe- und als Künstlerpaar. "Mein Mann ist sehr kritikfähig", sagt Bittenbinder, "er beschäftigt sich überhaupt nicht mit Beleidigtsein, sondern nimmt die Kritik auf, und schon geht's weiter. So bin ich leider nicht."

Wichtig für ein gesundes Miteinander ist auch die Abwesenheit von Neid. "Dieses Gefühl existiert bei uns definitiv nicht", sagt Braun. Auch, weil jeder Höhen und Tiefen hatte. "Wenn jetzt einer ständig Erfolg gehabt hätte und der andere nie, dann wäre es schwierig gewesen", glaubt Johanna Bittenbinder. Die Balance aus Nähe und Distanz sei ebenfalls wichtig. "Das geht nur mit Reviermenschen", sagt sie, "ich bin total gern mit Leuten, aber ich brauche auch mein eigenes Revier." Also pflegt sie Freundschaften, und "der Dscharli" verbringt schon mal Stunden in seinem Studio. "Der Partner ist nicht verantwortlich, dass man selber glücklich ist", sagt sie. "Das muss man schon selbst hinkriegen."

Detailansicht öffnen Sehr musikalisch ist auch die Tochter: Veronika Bittenbinder mit ihren Eltern im Familienstudio im Haus in Grünwald. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Gegen Ende des Gesprächs klingelt ein paar Mal Bittenbinders Handy (Klingelton: Piano-Riff). Der Junggesellenabschied ihres künftigen Schwiegersohns muss koordiniert werden. Man hört sie sagen: "Du musst auf ihn aufpassen!"

Ein paar Tage nach dem Gespräch ist ihre Tochter Veronika verheiratet. Die 29-Jährige ist ja seit Jahren vielfältig kreativ, macht Musik, gibt Unterricht, führt Labels. Nun hat sie einem jungen Mann das Ja-Wort gegeben, der ebenfalls Künstler ist: Sebastian Fritz ist Schauspieler und gehört zum neuen Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft. Es passt zu dieser Familie, dass regelmäßig neue Verbindungen entstehen. Heinz-Josef Braun erzählt, dass sein Schwiegersohn und er an einer Serie arbeiteten, mit guten Erfolgsaussichten. Und es gibt noch eine weitere Parallele zwischen den Generationen: die Skepsis am Anfang. "Der hat eine Schraube locker", soll Veronika einst über Sebastian gesagt haben. Johanna Bittenbinder lächelt ihren Mann an. "Eigentlich wie bei uns!"

Alle Folgen auf sz.de/kuenstlerpaerchen