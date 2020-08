Detailansicht öffnen Sebastian Horn ist Sänger der Bad Tölzer Band Bananfishbones und gründete zusammen mit dem Filmkomponisten Gerd Baumann auch die Musikgruppe Dreiviertelblut. (Foto: Sebastian Horn)

Donnerstag, 13. August

Gestern haben wir zum fünften Mal im Innenhof des Deutschen Museums mit Dreiviertelblut gespielt. Das hätte ich mir wohl als kleiner Pimpf nie gedacht, als ein Besuch in einem der bedeutendsten Museen der Welt für mich mit einer kleinen Weltreise verbunden war. Wie weit einem doch als Kind die Strecke Tölz-München vorkommt. Heute spiele ich in Ramsau und morgen im österreichischen Niederalteich. Beide Konzerte sind schon (nicht leider!) ausverkauft, und es ist für uns Künstler eine Riesenfreude, wieder auftreten zu können. Wer dennoch uns "Dreiviertelblutern" nahe sein will, sollte ins Kino und Marcus H. Rosenmüllers und Johannes Kaltenhausers Film "Weltraumtouristen" anschauen. Näher kann man unserer Band eh nicht kommen.

Freitag, 14. August

Freitag ist mein Brotbacktag. Das geht los, in dem ich meinen Weizensauerteig aus seinem Kühlschrankschlaf befreie und ihn mit warmem Wasser und Mehl verwöhne. Und dann geht's los. Hauptteig ansetzen. Ruhen lassen. Falten. Wieder ruhen. Wieder Falten. Was ich in meiner zweijährigen Erfahrung gelernt habe: Nicht das Rezept, sondern der Teig gibt die Zeit an. Das Ergebnis ist immer etwas anders, aber immer lecker. Roggenbrote sind nicht ganz so zeitaufwendig, aber die Familie liebt gerade das Weißbrot, warm aus dem Ofen, knusprig, nur mit Butter und Salz. Unschlagbar. Und gar nicht so schwer zu machen. Dann geht's ab zum Konzert.

Samstag, 15. August

Da meine zwölfjährigen Zwillinge leider, aus Gründen, die wir alle kennen, nicht mehr alleine ins Freibad dürfen, gehe ich heute mit ihnen ins Freibad Eichmühle in Tölz. Das ist für mich so voller toller Erinnerungen. Allein der Geruch des Kiosks! Der versetzt mich schlagartig zurück in meine Kindheit. Mit einem Fünfzigerl in der nassen Hand und der schweren Entscheidung, wie ich diese investieren soll. Mini-Milk, saure Zungen, Puffreis oder doch eine Schleckmuschel? Ich glaub', ich werde mir heute heimlich eine Schleckmuschel in Grün kaufen und sie als Talismann mit mir tragen. Ach ja, und eigentlich hätte ich dort mit den Bananafishbones ein Open-Air gespielt, aber das ist auf nächstes Jahr verschoben worden.

Sonntag, 16. August

Heute wird es aufregend! Weil ich mit meinem Sohn Gustav an den Sylvenstein-Speichersee zum Fischen gehe und eine 80-cm-Seeforelle fangen werde, die neben den zwei 1,40-Meter-Hechten wohl kaum ins Boot passen werden. Gott sei Dank kann Gustav gut schwimmen. Und zur Belohnung schauen wir uns am Abend die großartige Martina Schwarzmann an. Sie spielt im Olympiapark bei "Frischluft im Park" ihr neues Programm "Genau richtig". Ich werde nie vergessen, wie sie bei den Bananafishbones in Freising im Vorprogramm gespielt hat (vor 15 Jahren!) und ich mich sofort in ihre wundervoll hinterfotzige Bühnenshow verliebt habe. Die ist echt echt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Montag, 17. August

Auch wenn es mich zur Zeit so gar nicht in die große Stadt, also München, zieht, ist das heute ein absoluter Pflichttermin. Im Innenhof des Deutschen Museums spielt die einzigartige österreichische Kombo Attwenger. Ich hab' die beiden schon oft gesehen, aber es war kein Konzert wie das andere. Phantastisch! Die Reihe mit dem "Eulenspiegel Flying Circus" ist eh supercool. Für uns Künstler wie auch für die Zuschauer. Und weil ich eh schon mal da bin, kauf' ich gleich noch bei Dear Goods was für meine Frau zum Geburtstag und genieße danach einen Kaffee im Bellevue di Monaco. Und wenn ich in der Dämmerung Glück habe, seh' ich auch noch die Isarbiber von der Brücke des Deutschen Museums. München kann so schön sein.

Dienstag, 18. August

Heute ist Ackertag. Wir haben seit fünf Jahren beim Lenggriasa Acker einen Bifang und sammeln fleißig Gemüse- und Obsterfahrung. Anfang des Jahres ist so ein Acker sehr überschaubar, doch im Moment explodiert dort das Leben. Leider auch in Form von Unkraut (Franzosenkraut, Hühnerhirse, Ackerkratzdistel ...) und den klassischen Viechern, wie Kartoffelkäfer und Nacktschnecken. Da sammele ich dann fleißig Minuspunkte auf meinem Karmakonto. Aber es gibt auch sehr schöne essbare Resultate und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich in seiner Gegend schlau zu machen, wo es ein solches Angebot gib, in dem man ein wenig Erfahrung in ökologischer Selbstversorgung sammeln kann.

Mittwoch, 19. August

Heute ist was Tolles, aber ich fahr' nicht noch mal in die Stadt, deswegen wäre es cool, wenn andere einfach statt meiner hingehen. Die Premiere von "Servus Baby 2" beim Filmfest München im Pop-Up Kino am Olympiasee. Natalie Spinell zeichnet präzise, humorvoll und mit Bestbesetzung ein Bild unserer beziehungsgestörten Gesellschaft. Also hingehen, anschauen! Und wenn es sich ausgeht, schau ich mir im Tölzer Capitol Kino "Beyond the Visible - Hilma Af Klint" an, denn es ist erstens wichtig, sich darüber bewusst zu werden, was es für unglaubliche Künstlerinnen gibt, und zweitens, warum sie es noch schwerer als ihre männlichen Kollegen haben. Punkt.