Kommentar von René Hofmann

Es ist eine abrupte Kehrtwende, die Dieter Reiter da vollzog. Am Donnerstagmittag verkündete Münchens OB: Beim ersten Spiel der Bundesligasaison, zu dem der FC Bayern am Freitagabend den FC Schalke 04 empfängt, sind nun doch keine Zuschauer zugelassen. Als Grund führte das Stadtoberhaupt an, dass das Robert-Koch-Institut die Inzidenzzahl, die beschreibt, wie viele Menschen sich jüngst mit dem Coronavirus angesteckt haben, über Nacht in die bedrohlichen Sphären hob, in denen das bayerische Landesamt für Gesundheit (LGL) München schon länger führt.

Zwei Behörden, die für das gleiche Phänomen zwei sehr unterschiedliche Zahlen ausweisen: Dies hatte lange schon irritiert. Die Stadt München hatte sich bei allen Entscheidungen bisher durchgehend auf die höhere Zahl des LGL berufen. Dass sich Reiter im engen Doppelpass-Spiel mit Ministerpräsident Markus Söder nun auf den deutlich niedrigeren Wert stützte, um 7500 Menschen den Zugang ins Fröttmaninger Rund zu eröffnen, war hanebüchen. Es wirkte wie ein Taschenspielertrick, der beide viel Vertrauen kosten kann. Vertrauen, das gerade jetzt essenziell ist, da täglich einschneidende Entscheidungen anstehen, um die Pandemie einzudämmen.

Fußball nimmt im Leben vieler Menschen eine besondere Rolle ein. Und dem Eröffnungsspiel wohnt eine besondere Bedeutung inne. In einem solchen Moment sind politische Entscheidungen besonders sorgfältig abzuwägen. Dass sie transparent und aus nachvollziehbaren Gründen getroffen werden, ist ein wesentliches Merkmal der Demokratie. In diesem Punkt müssen sich Reiter (SPD) und Söder (CSU) Kritik gefallen lassen. Für alle Bundesländer gilt die Regel: Sind die Infektionszahlen unbedenklich, dürfen die Fußballstadien zu 20 Prozent gefüllt werden; in die Münchner Arena dürfen dann 15 000.

Dass die Infektionszahlen in der Stadt steigen, war aus den aktuell gepflegten Werten stets deutlich zu lesen. Der Versuch, trotz näherrückender Gefahr einige Tausend Bayern-Fans in den Genuss von Live-Fußball kommen zu lassen, war schon wie ein arges Entgegenkommen für den Rekordmeister, der München regelmäßig viel Glanz beschert und der Bayern ja auch stolz im Namen führt. Auf dieses Entgegenkommen hätten sich viele beziehen können. Bei politischen Entscheidungen mit Augenmaß zu agieren und im Zweifel die individuellen Bedingungen stärker zu gewichten als starre Vorgaben - das ist gut. Nur muss dieses Prinzip dann für alle gelten: Schulen und Kitas hätten sich über rigide Maßnahmen bei ihnen sonst zurecht beschweren können. Und die Kultureinrichtungen, die sich in vielen Vorgaben unverhältnismäßig gegängelt fühlen, hätten ihre Klagen deutlich ausweiten können.

Diese Flanke haben Reiter und Söder mit ihrer Neupositionierung geschlossen. Die Corona-Lage ist zu bedrohlich, um sich auf gewagte Spielchen einzulassen. Es wäre deutlich besser gewesen, diese Botschaft gleich klar zu senden.