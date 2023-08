Von Jutta Czeguhn, Bayreuth

Nicht verkaufte Karten, gestiegene Preise, ein verregneter Promi-Auftrieb zum Start, die nasendrückenden Brillen beim "Parsifal", das Umbesetzungskarussel, dann noch die verschwundene Hundertschaft der Mini-Wagners. Kein Sommer ohne das Sommertheater auf dem Grünen Hügel. Die Bayreuther Festspiele sind für Wagnerianer zweifellos der Nabel der Welt, aber auch reizvolles Ziel für all jene, die sich das Bohei mal aus der Nähe betrachten oder einfach nur die sagenumwogene Akustik genießen wollen. Wer's heuer mal wieder nicht geschafft hat nach Oberfranken - bis zum nächsten Bayreuther Sommer bleibt nun reichlich Zeit, sich ideell, finanziell und konditionell für den Besuch im Festspielhaus zu rüsten.

Opern das ganze Jahr

Detailansicht öffnen Auch in München an der Bayerischen Staatsoper gibt's in der kommenden Spielzeit reichlich Wagner: als Wiederaufnahme etwas den "Lohengrin" aus dem Jahr 2022, den im September übrigens auch die Besucher der Oper in Shanghai genießen können. (Foto: Wilfried Hösl)

Zuerst die Musik. Wagner at his best, den bekäme man eh schon lange nicht mehr in Bayreuth zu hören - und vor allem nicht zu sehen. Schnell dahin behauptet. Um das zu verifizieren, braucht's den Vergleich. Das Münchner Opernpublikum etwa hat dazu in der kommenden Spielzeit reichlich Gelegenheit. Wiederaufnahmen stehen an vom "Lohengrin" (Februar '24), vom "Parsifal" (März, April, Juli) und vom "Tannhäuser" (Mai, Juli). Wobei hier Romeo Castellucci mit seiner verstiegene Münchner Produktion eindeutig den Kürzeren zieht. 1:0 für Tobias Kratzers raffinierte, berührende, ungemein komische Bayreuther Version.

Wagner-Opern in der Spielzeit 2023/24 an der Bayerischen Staatsoper unter www.staatsoper.de

Humor im Hause Wagner

Detailansicht öffnen Loriot, dieser Meister des geschliffenen Humors, bringt Wagners Ausuferungen auf den Punkt. Sein "Ring des Nibelungen an einem Abend" ist bald auch wieder in München zu erleben, mit Jan Josef Liefers als Erzähler. (Foto: Radio Bremen/dpa)

Wagners "Ring des Nibelungen", dieses mächtige Tetra-Pack über Götter, Riesen und Gold, an nur einem Abend. 15 Stunden Musik, na ja, kühn um etwa zwölf Stunden gekürzt. Vicco von Bülow hat seinen "schmerzhaften, wenn nicht unverantwortlichen Eingriff" ins Mammut-Werk einst folgendermaßen begründet: Er soll bei den Freunden Wagners "die Sehnsucht nach dem Ganzen wachrütteln" und seinen Gegnern Gelegenheit geben, "ihre bisher haltlosen Vorurteile endlich überzeugend begründen zu können".

Wer je Loriot noch live erleben durfte bei seinem Instant-Ring (Uraufführung war 1992 in Mannheim), weiß, dass Letzteres kaum der Fall sein dürfte. Kann es doch von immensem Vorteil sein, Wagners Bier-Ernst mit einer gehörigen Brise Humor zu begegnen. Das Münchner und Nürnberger Publikum darf sich im kommenden Januar also auf kurzweilige Wagner-Abende freuen. Die Rolle des Sprechers übernimmt Schauspieler Jan Josef Liefers, die Handlung wird illustriert mit Musikbeispielen von der Staatskapelle Weimar und Gesangssolisten.

Wagner/Loriot: Der Ring an einem Abend, 28. 1., 17 Uhr, Meistersingerhalle, Nürnberg, Karten unter ww.nuernbergmusik.de

und: 31. 1., 19 Uhr Isarphilharmonie, Karten unter www.muenchenmusik.de

Treue Freunde: der Kini und die Hunde

Detailansicht öffnen Eine innige Beziehung: Richard Wagner im Kreise von Freunden, dokumentiert auf einer Postkarte aus dem Jahr 1865. Zu seinen Füßen Hund Pohl. Als Wagner München verlassen musste Richtung Schweiz, wollte er das damals schon todkranke Tier nicht zurücklassen. (Foto: Bayerische Staatsbibliothek)

"Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos." Mit einiger Gewissheit ist davon auszugehen, dass Richard Wagner Vicco von Bülows existenzielle Liebe zu Hunden teilte. Zwischen zwei Buchdeckeln dokumentiert hat Kerstin Decker diesen sympathischen Wesenszug in ihrem lesenswerten Buch "Richard Wagner. Mit den Augen seiner Hunde betrachtet", das jetzt, zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung, als überarbeitete Neuausausgabe vorliegt (Berenberg Verlag).

Man lernt etwa den Neufundländer Robber kennen, ohne den es, so Deckers These, wohl nie zur Oper "Der Fliegende Holländer" gekommen wäre. Denn auf der Flucht von Riga über London nach Paris wählte Wagner, weil das Riesenvieh in der Kutsche keinen Platz hatte, bekanntlich den Seeweg. Ein treuer Freund war Wagner, immer auf Flucht vor Gläubigern, auch sein Zwergpudel Peps, daneben gab es über die Jahre beispielsweise Fips, Leo, Molly, Russ oder Pohl.

An Pohl hing Wagner derart innig, dass ein anderer, der um seine Liebe buhlte, wohl allen Grund zur Eifersucht hatte: Bayerns König Ludwig II. Auf einer Postkarte vom Mai 1865 sieht man den Hund entspannt zu Füßen des Meisters schlummern. Wir befinden uns da in München, wo Wagner bekanntlich aufregende Jahre verlebte. Erhellend und bis ins Detail geschildert sind sie in dem Buch "Richard Wagner. Die Münchner Zeit 1864 - 1865" (Allitera Verlag), aus dem jene Postkarte stammt. Der Band beschreibt eine feine Ausstellung, die im Frühjahr 2013 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München zu sehen war.

Detailansicht öffnen Russ muss draußen bleiben: 2004 hatte der Künstler Ottmar Hörl seine Plastiken - eine Referenz an Richard Wagners treuen Hund - wieder aus dem Festspielpark entfernen müssen. Der originale Russ soll übrigens in Bayreuth begraben liegen, und es soll Wagner-Fans geben, die dort zur Festspielzeit andächtig Kauknochen ablegen. (Foto: Lammel/dpa/dpaweb)

Apropos, Wagners Hundeliebe: Im Sommer 2004 hatte der Künstler Ottmar Hörl, dessen 100 goldene Mini-Wagners gerade über Nacht auf geheimnisvolle Weise vom Grünen Hügel verschwanden, im Festspielpark und im Bayreuther Stadtgebiet schwarze Hundeskulpturen (Russ, der Neufundländer) aufgestellt. Als Referenz an den Hundefreund Richard Wagner. Auf Anweisung des städtischen Kulturdezernenten mussten die seriellen Plastiken aus der Bannmeile um das Festspielhaus wieder entfernt werden. Im Shop des Künstlers ist der treue Russ übrigens signiert und unsigniert zu ordern.

Richard Wagner. Mit den Augen seiner Hunde betrachtet, Kerstin Decker, Überarbeitete Neuausausgabe 336 Seiten, Berenberg Verlag, Berlin

Richard Wagner. Die Münchner Zeit (1864 - 1865), herausgegeben von der Bayerischen Staatsbiblitothek, Allitera Verlag, München

Ein Fall fürs Museum

Detailansicht öffnen Wer hier ein- und ausging: In Wagners "Villa Wahnfried", ein Geschenk von König Ludwig II. (Büste), waren auch Hitler und seine Schergen häufig zu Gast. Heute steht der renovierte Bau im Zentrum des Richard Wagner Museums. (Foto: H. Tschanz-Hofmann/imago images)

Bayreuth nur zur Festspielzeit einen Besuch abzustatten, die Stadt ansonsten als verschlafenes fränkisches Nest abzustempeln, zeugt von einer bedauernswerten Ignoranz. Wer also unterm Jahr anreist, kann viel entdecken, die schöne Altstadt mit ihren Kneipen und Cafés, die wunderbare Landschaft der Umgebung, natürlich die Eremitage und das Markgräfliche Opernhaus, das jetzt auch ein Museum hat. Und sollte man als Wagnerianer Entzugserscheinungen haben: das Richard Wagner Museum mit seinem ehemaligem Wohnhaus "Wahnfried" im Zentrum hat das ganze Jahr über geöffnet. Und ganz in Ruhe kann man die umfangreiche Sammlung des Nationalarchivs der Richard-Wagner-Stiftung sogar online studieren.

Richard Wagner Museum, Richard-Wagner-Str. 48, Bayreuth, Infos unter www.wagnermuseum.de

Fit wie eine Walküre

Detailansicht öffnen Aufwärmen mit dem "Walkürenritt": Die CD "Walking mit Wagner", erschienen 2005 bei Delta Music, postuliert, dass insbesondere klassische Musik eine "enorme positive Wirkung auf die geistige und körperliche Leistungssteigerung" des Menschen hat. (Foto: privat)

Wagner war ja bekanntlich ein passionierter Spaziergänger. Und seine Anhänger sind eh von eiserner Konstitution. Aber es geht ja immer noch fitter. Etwa mit der CD "Walking mit Wagner", die 2022 auch zu den besonderen Exponaten der wunderbaren Sonderausstellung "VolksWagner. Popularisierung - Aneignung - Kitsch" im Bayreuther Richard Wagner Museum zählte. Die CD ist noch im Internet aufzutreiben. Also dann los in den nächsten Park, womöglich super-retro mit Walkman um den Hals: Zunächst als Warm-up der "Walküren-Ritt", der einen laut Anleitung auf einen 90er-Plus bringen soll. Das ist zu steigern auf maximal 130 Schläge pro Minute mit der schmissigen "Meistersinger"-Ouvertüre oder "Siegfrieds Schmiedelied". Hammerhart wird es dann, mit dem Chor der Gralsritter aus "Parsifal" geht's bis zur 140er-Herzfrequenz. Doch nun nicht nachlassen, hinauf auf 150 beim Sprint mit dem "Einzug der Gäste auf die Wartburg" aus "Tannhäuser". Wer nun noch atmet, relaxt beim "Liebestod" aus "Tristan und Isolde". Die nächste Wagner-Oper sitzt man so ertüchtigt gewiss auf einer Po-Backe ab.

Walking mit Wagner, CD, Delta Music, 2005

Wagner und wir

Detailansicht öffnen Liebt Wagner und hadert: Stephen Fry, britischer Schauspieler mit jüdischen Wurzeln, hat 2009 für seinen Film "Wagner und Ich" zum ersten Mal die Bayreuther Festspiele besucht. Ehe er das tat, interviewte er unter anderem auch Anita Lasker-Wallfisch. Die heute 98-Jährige Cellistin überlebte das Vernichtungslager Auschwitz und spielte dort im sogenannten Mädchenorchester. Sie konfrontierte Fry mit der Frage: "Stephen, warum musst Du ausgerechtet nach Bayreuth gehen?" (Foto: picture alliance / dpa)

Einen von vielen unvergesslichen Momenten in Stephen Frys Film "Wagner & Me" (2010) gibt es gleich zu Beginn. Wie ein staunendes Kind in den Bonbonladen spaziert er auf dem Grünen Hügel hinein in eine "Walküre"-Probe, spitzt in den Partitur-Ordner ("Oh my God, there it all is, every note of it!"), fühlt sich ertappt und legt das Buch schnell wieder weg ("I am in trouble"!). Denn da sind die Walküren, ehrfurchteinflößende Göttinnen, die gleich ihre berühmten Hojotoho!-Rufe schmettern. Fry, tief im Glück nun, schleicht sich aus dem Probenraum und sinniert später "I wish I were a Walküre sometimes". "Wagner & Me" ist ein sehr sehenswerter, sehr persönlicher Film-Essay des britischen Schauspielers und Autors, der als Nachfahre von den Nationalsozialisten Verfolgter und getöteter Juden mit seiner tiefen Liebe zu Wagners Musik hadert. Weil da noch ein anderer war, der seine Passion teilte: Adolf Hitler.

Auch Axel Brüggemanns Film "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" (2021) versucht, sich dem Phänomen Richard Wagner zu nähern. "Wir sind begeistert von der Musik, von der Emotionalisierung - haben aber genug Vernunft im Kopf, um uns zu fragen, warum wir uns von einem solch antisemitischen, weißen, nationalistischen Mann begeistern lassen?" So Brüggemann im SZ-Interview. In seinem Film findet er einige erstaunliche Antworten auf diese Frage.

Stephen Freys Film "Wagner & Me" (2010), DVD

Axel Brüggemanns Film "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" (2021), DVD

Verbunden in Verbänden

Detailansicht öffnen Mit Wagner aufgewachsen: Arabella Hellmann, Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbands Ammersee, hier zu Hause in Schondorf. (Foto: privat)

In den Anfangssequenzen von Brüggemanns Wagner-Doku könnte man eigentlich Arabella Hellmann durchs Bild huschen sehen. Denn wir befinden uns da 2019 auf dem ehrwürdigen Kongress des internationalen Richard-Wagner-Verbandes, der traditionell im Casino di Venezia, einst Wohnsitz und Sterbestätte Richard Wagners, tagt. Als mit Abstand jüngstes Mitglied gehört Hellmann dem Präsidium an. Daheim in Schondorf leitet die 39-Jährige den Richard-Wagner-Verband Ammersee, gegründet 2015 und damit ein eher junges, sehr aktives Pflänzchen im organisierten Universum der Wagnersüchtigen. Im Sommer 2022 hat der Verband sogar das kleine Wunder vollbracht, erstmals eine Wagner-Oper in Schondorfer Strandbad aufzuführen, naheliegenderweise den "Fliegenden Holländer". "Wagner goes Wild" heißt eine Veranstaltungsreihe der regen Jung-Wagnerianer, die als Mitglieder und Mäzenaten aber auch ältere Semester aufnehmen.

Für Menschen, die ihre Wagner-Leidenschaft gerne mit anderen teilen möchten, ist der Richard Wagner Verband München, der 2022 mit den Opernfreunden München verschmolzen ist, ebenfalls eine gute Adresse. Als Mitglied ist man nicht nur Mäzen junger Sänger, Musiker und Bühnenschaffender, hat Gelegenheit, sein Wissen über Wagner und sein Werk zu vermehren, nein, ganz praktischer Weise winken auch Eintrittskarten zu Veranstaltungen sowie Preisermäßigungen - sofern es die jeweilige Kalkulation erlaubt.

Richard-Wagner-Verband Ammersee, Landsbergerstraße 51, 86938 Schondorf, Tel.: 08192/3322 989, www.rwv-ammersee.de

Richard Wagner Verband - Die Opernfreunde München, Zillertalstr. 41 a, München, Tel.: 90542139, www.rwv-muenchen.de

Die Blauen von Bayreuth

"15 Jahre, von meinem 18. Geburtstag an, hab' ich meine Sommerferien immer in Bayreuth verbracht", erzählt Arabella Hellmann. Wie schon vor ihr ihre Mutter war sie lange ein "Blaues Mädchen" während der Bayreuther Festspiele. "Die Blauen", wie das Team des Einlass-Service' heute immer noch, wenn auch weniger geschlechtsbezogen heißt, tragen zwar mittlerweile graue Uniformen, zu ihren Aufgaben auf dem Grünen Hügel gehört aber weiterhin, Eintrittskarten zu kontrollieren, Programmhefte zu verkaufen, den Gästen ihren Weg zu den Plätzen zu weisen, die aktuelle Besetzungen zu kennen - und überhaupt der Sache mit ganzem Herzen verschrieben zu sein. Denn schließlich haben die Blauen/Grauen ein besonderes Privileg: Sind sie Wagners Musik doch auch ohne Eintrittskarte ganz nahe. Der Weg zu diesem besonderem Job führt wohl über die Website der Bayreuther Festspiele, wo Stellenangebote gelistet sind.

www.bayreuther-festspiele.de

Auf ein Neues

Detailansicht öffnen Welchen Titel die bekennende Wagnerianerin Angela Merkel wohl diesmal bei der Karten-Bestellung für Bayreuth angegeben hat? "Bundeskanzlerin" geht ja nun nicht mehr. Aber mit Sicherheit mangelt es ihr und Ehemann Joachim Sauer nicht an Doktoren- und Professoren-Titeln. (Foto: Nicole Kubelka/IMAGO)

Wer sich weder zu den Blauen respektive Grauen, noch zu einer anderen priviligierten Gruppe Mensch zählen kann, dem bleibt beim Kartenkauf nur der traditionelle Weg der Duldsamkeit. Grundsätzlich: Die Bayreuther Festspiele verkaufen ihre Karten ausschließlich direkt an die Besucher, und auch auf dem Grünen Hügel ist man ein Nichts ohne Kundennummer. Bei der Online-Registrierung lohnt unbedingt ein Klick auf den Titel-Button, alphabetisch gelistet bekommt man dort vorgeführt, zu was man es nicht gebracht hat im Leben: Bundeskanzlerin, Fürstin, Prinzessin, Staatsministerin. Einmal registriert, kann man sich, wenn der Sofortkauf freigeschaltet ist, in die Warteschlange einreihen, beziehungsweise online oder analog das Bestellformular ausfüllen und auf Zuschlag für den Sommer hoffen. Indes ist nicht bekannt, ob schon mal jemand flunkernd den Titel Bundeskanzler/in angegeben hat, um seine Chancen zu erhöhen.

Ticketoffice Bayreuther Festspiele: Mo. - Do., 10 - 12 Uhr, Tel.: 0921/7878-780, mail an ticket@bayreuther-festspiele.de