Dann Auftritt des Preisträger-Trios, in Hip-Hop-Uniform: sehr bunte Klamotten, kurze Hosen, Käppi, alles Ton in Ton. Michael Huber berichtet davon, dass er eine Rede halten wollte, die er nicht halten durfte, dass er den Kulturpreis hier im Saal versteigern wollte, was er nicht durfte: "Wir sind eine Band, die was zu sagen hat. Das durften wir hier nicht." Deshalb nehme man den Preis nun auch nicht an und könne nun lediglich auf ein erklärendes Youtube-Video verweisen. Pardauz! Das gab es in 19 Jahren Bayerischer Kulturpreis noch nie.

Maximal souverän reagierte Nina Sonnenberg, die Moderatorin des Abends. Nahm Huber den Preis aus der Hand und sprach: "Dann nehm' ich den wieder." Zum Publikum: "Ihr werdet die Erklärung hören." Auf die hinausbegleitenden Worte "Meine Damen und Herren: Dicht & Ergreifend!" gab es eher dünnen Applaus - und den Abmarsch der Doch-nicht-Preisträger. Und: Weiter ging's im Verleihungstext, mit Dieter Hanitzsch. Aber das ist eine andere Geschichte.

Man hätte damit rechnen können

Hinterher wird man sich nun im Bayerischen Kunstministerium, bei der Bayernwerk AG und in der Jury fragen, ob man den Eklat auf der Gala hätte voraussehen können. Wer im Auftrag eines Energieunternehmens und einer CSU-geführten Landesregierung einen Bayerischen Kulturpreis an subversive Hip-Hop-Schelme wie Dicht & Ergreifend verleiht, könnte durchaus mit Widerstand rechnen. So sehen das auch die Ausgezeichneten: "Jeder, der uns kennt, weiß, wir würden sowas nicht einfach annehmen", das findet Michael Huber alias Georg Urkwell. Die Bayernwerke seien eine Tochter der EON, die im vergangenen Energiekrisen-Jahr 8,1 Milliarden Euro Gewinn gemacht habe. Nun wolle sie sich bei dieser "Werbeveranstaltung" im Licht von Künstlern sonnen (etwa auch Rita Falk und Jakub Hrusa), die man mit je 5000 Euro abspeise. Und die Staatsregierung fahre Trittbrett, "ohne auch nur einen Cent aus den staatlichen Kulturtöpfen dazuzulegen", echauffiert sich Huber.

Also wollten er und seine Mitstreiter Fabian Frischmann alias Lef Dutti und Markus Hinkelmann (DJ Spliff) es sich lieber mit den Gönnern verscherzen, als mit den Fans. Aber die Künstler wollten die Plattform, die sich ihnen bot, nutzen, auch um "die philantriopsche Wertemoral der Anwesenden im Festsaal auf den Prüfstand zu stellen". Vor laufenden Kameras wollten sie ihre 5000 Euro Preisgeld spenden und auch die ungewollte Trophäe nach einer kritischen Rede im Publikum für einen guten Zweck versteigern - im besten Fall nach einem Bietergefecht zwischen Kunstminister Markus Blume und Bayerwerk-Chef Egon Leo Westphal. Das hätten sie den Veranstaltern der Gala so erklärt und um sieben Minuten "additional Stagetime" gebeten. Alles andere als die eingeplante zweiminütige Danksagung sei ihnen aber untersagt worden, erklärt Huber. Anscheinend wussten die Preisverleiher durchaus, mit wem sie es zu tun hatten und dass der Glanz der Gala besudelt zu werden drohte.

Kritik an Politik und Wirtschaft gehört zum Konzept

Dicht & Ergreifend sind eben nicht einfach eine deutschlandweit erfolgreiche Hip-Hop-Combo mit niederbayerischer Heimat, die schon fünf Jahre nach dem ersten Youtube-Video "Zipfeschwinga" aus dem Jahr 2014 in der ausverkauften Münchner Olympiahalle spielte und die "live alles plattmacht, was Arme, Beine und Keime hat" (Eigenwerbung auf der Homepage). Die nach Berlin ausgewanderten Dorfkinder Urkwell und Lef Dutti sind immer auch Satiriker, die sich Eliten vorknöpfen und alles, was in ihren Augen stinkt. Sie sprachen sich auf der Münchner Demo "Mia ham's satt" vor 25000 Menschen gegen Umtriebe der Agrarindustrie aus, Urkwell lud ein religionskritisches Satire-Gedicht auf Youtube hoch (das gelöscht wurde) und sang für die Hausbesetzer-Szene; in Berlin vereinten sie 20 Rapper zu einem Proteststück gegen die Kultur-Schikanen der Corona-Politik, dasselbe prangerten sie beim Auftakt ihrer "Inzi Dance Tour" 2021 in Dachau an: Da traten Polizisten auf die Bühne und sagten das Konzert nach einem Handgemenge ab. Sehr glaubwürdig, aber eben eine Scharade der Band.

Seit zwei Wochen tüftelten, bastelten und probten sie nun an ihrer Protest-Performance für München. Zusätzlich hätten die Bayernwerke sie gereizt, als sie mit Fotos von Dicht & Ergreifend auf Social Media für die Preisverleihung geworben haben. "Das haben wir ihnen ausdrücklich verboten", sagt Huber. Die drei - gewandet in Anzüge mit Totenkopf- und Penis-Motiven der Streetart-Künstlerin Mina Mania - täuschten nach der spottenden Laudatio (ihres eingeweihten Weggefährten Florian Sochatzy) in den gewährten zwei Minuten Redezeit nur kurz Ergriffenheit an: "Danke danke danke, toll toll toll, Smile Smile Smile ..." Dann verwiesen sie auf ein Video mit der ihnen untersagten langen Dankesrede, das ab sofort auf Youtube zu finden sei. Schon vor zwei Tagen hatten sie aufgezeichnet, warum sie den Preis und das Preisgeld ausschlagen. Stattdessen spenden sie 5000 Euro aus der Bandkasse an ein Waisenkind in Burkina Faso und versteigern eine Kopie der Bronze-Statue namens HFE5000 ("Humanismus für Einsteiger") auf Ebay zugunsten der kleinen Selbsthilfe-Organisation WAMO in West-Afrika - Bad Boys mit Herz.