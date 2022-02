Von Josef Grübl

Zuletzt spielte Arnold Schwarzenegger den Göttervater Zeus in einem Werbespot für bayerische Elektroautos, in einem Kinofilm gesehen hat man den Weltstar aus der Steiermark dagegen schon länger nicht mehr. Sorgen muss man sich deshalb keine machen, der Mann wird schließlich demnächst 75 Jahre alt - da kann man es schon etwas ruhiger angehen lassen. Ganz auf ihn verzichten muss das Kinopublikum trotzdem nicht: Der Schwarzenegger-Hit "Total Recall - Die totale Erinnerung" aus dem Jahr 1990 wurde digital restauriert und läuft am Dienstag, 1. März, als Sondervorstellung in vielen Kinos in und um München.

Unter Arnie-Fans gilt dieser Science-Fiction-Film als einer seiner besten, er spielt einen Bauarbeiter, der im Jahr 2084 auf den Mars reisen will. Da er sich den Trip nicht leisten kann, lässt er sich von einer Firma künstliche Erinnerungen ins Gehirn implantieren. Diese unterscheiden sich angeblich nicht von echten Erlebnissen und Emotionen, was in Zeiten von Virtual Reality nicht völlig abwegig ist. In diesem Fall klappt es trotzdem nicht, denn das ganze Leben dieses armen Kerls besteht aus künstlichen Erinnerungen - und ist somit Fake. Damit aber nicht genug: Schon bald wird er auch noch von bösen Buben verfolgt, selbst seine Frau (Sharon Stone) will ihn umlegen. Und dann steht noch ein Mann vor ihm, der aussieht wie er, aber vom Mars kommt.

Die Story basiert auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der auch die Vorlage für Filmhits wie "Blade Runner" oder "Minority Report" lieferte. Unter der Regie des Niederländers Paul Verhoeven wurde daraus ein knalliges Actionspektakel mit philosophischen Einsprengseln, das Arnold Schwarzenegger zu jener Zeit zu einem noch größeren Star machte, als er ohnehin schon war.

Total Recall - Die totale Erinnerung, USA 1990, Regie: Paul Verhoeven, Di., 1. März, im Mathäser, Monopol, Cinemaxx und vielen weiteren Kinos in der Region