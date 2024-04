Christian Lindner will vieles. Vor allem: weitermachen

Der liberale Parteitag zeigt, welche Konfliktlinien auf die Ampelkoalition zukommen werden. Mehr aber noch als an den Partnern arbeiten die Delegierten sich an einer anderen Politikerin ab.

Kommentar von Henrike Roßbach

Manche Ballons, die zu prall aufgeblasen werden, heben nicht ab, sondern platzen. Eine Woche lang konnte man dem politischen Berlin beim Hyperventilieren zusehen, weil die FDP-Parteiführung ein Papier für eine "Wirtschaftswende" vorgelegt hatte. Das las sich wie eine Zwölf-Punkte-Provokation in Richtung der eigenen Koalitionspartner - und war wohl auch genau so gemeint. An der Spitze von SPD und Grünen aber reagierten die meisten eher gelassen.