Diskutieren über das Thema "Heißer Krieg in der Ukraine - hybrider Krieg in Europa?" Von links: Gregor Gysi, Margarete Klein, Maybrit Illner, Ben Hodges, Peter R. Neumann, zugeschaltet sind Omid Nouripour und Katrin Eigendorf.

Von Joshua Beer

Unter all den Sätzen, die an diesem Abend bei Maybrit Illner Angst machen, ist folgender wohl der überraschendste: "Die Nato braucht die Deutsche Bahn." Welch unbekannter Witze-Schatz sich hier auftut! Doch sich daraus zu bedienen, wäre gänzlich unangebracht bei einer Talkrunde mit dem Thema "Heißer Krieg in der Ukraine - hybrider Krieg in Europa?". Dabei fällt der Satz ganz am Ende, da hätte ruhig mal jemand in Illners blauem Studio die Miene verziehen können.