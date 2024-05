Aiwanger bei "Maischberger":"Die Grünen heizen an, seit Jahrzehnten!"

Bei Maischberger geht es um politische Gewalt in Deutschland. Der Chef der Freien Wähler redet sich in Rage - und schimpft über Grüne, Islamisten, Rechtsradikale, Linksextremisten. In einem Atemzug.

Von Josef Kelnberger

Hat Hubert Aiwanger das wirklich gesagt? Die Grünen in einer Reihe mit Islamisten, Rechtsradikalen, Linksextremisten? Es geht auf Mitternacht zu, man kann sich ja mal verhört haben so spät am Abend. Also hält man die Sendung an, spult zurück und hört ganz genau hin, O-Ton Aiwanger auf die Frage von Sandra Maischberger, ob er sich im Umgang mit den Grünen künftig mäßigen will angesichts der eskalierenden politischen Gewalt in Deutschland.