Von Caspar Busse

Es ist das Ende von Deutschlands wichtigstem Zeitungsverlag - und zugleich die große Hoffnung für den Medienkonzern Bertelsmann. Am Freitagmorgen gab Thomas Rabe, in Personalunion Vorstandschef von Bertelsmann und RTL, die Fusion von RTL Deutschland und Gruner + Jahr (G+J) bekannt. Das Kölner Fernsehunternehmen werden die deutschen Magazingeschäfte und -marken von G+J übernehmen. Der Kaufpreis betrage 230 Millionen Euro, hieß es, was überraschend niedrig ist. Damit wechseln bekannte Zeitschriftenmarken wie Brigitte, Geo, Capital, Schöner Wohnen, Eltern oder Art zu RTL.

Der Abschluss der Transaktion sei für den 1. Januar 2022 vorgesehen, teilte RTL mit. Eine Reihe von G+J-Geschäften seien allerdings nicht Teil der Transaktion und würden bei Bertelsmann verbleiben, dazu gehören unter anderem die DDV Mediengruppe, die die Sächsische Zeitung in Dresden verlegt, sowie die 25-Prozent-Beteiligung von G+J am Spiegel. Was mit diesen Beteiligungen passieren soll und ob dafür Käufer gesucht werden, blieb zunächst offen.

Schon seit Jahresanfang treibt Bertelsmann-Chef Thomas Rabe das Zusammengehen der beiden Unternehmen voran. G+J mit Hauptsitz in Hamburg gehörte bislang zu 100 Prozent zu Bertelsmann, erst vor wenigen Wochen war die langjährige Unternehmenschefin Julia Jäkel ausgeschieden. Die RTL Group mit Hauptsitz in Luxemburg ist börsennotiert, gehört aber auch zu rund 75Prozent zu Bertelsmann.

Mit dem Zusammenschluss wollen die beiden Medienhäuser großen Tech-Plattformen und Streamingdiensten wie Netflix, Amazon, Google und Facebook Paroli bieten, die einen immer größeren Teils des Werbemarktes beherrschen. Die Hoffnung ist, mit den bekannten Magazin-Marken auch im Fernsehen mehr Relevanz zu erhalten. Die Zeitschriften sollen weiter erscheinen. "Im wachsenden Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen sind exklusive, lokale Inhalte der Schlüssel zum Erfolg", sagte Rabe.

G+J wurde vor mehr als 50 Jahren in Hamburg gegründet und wurde bald zu Deutschlands, und später auch zu Europas, größtem Zeitschriftenverlag. Dort entstanden Titel wie Stern, Schöner Wohnen, Geo, Brigitte -Zeitschriften, die das Lebens-, Wohn- und Fernwehgefühl von Generationen prägten. Doch das ist lange her, seit Jahren schwinden bei G+J Umsatz und Bedeutung gleichermaßen. 2013 lagen die Erlöse noch bei mehr als zwei Milliarden Euro, jetzt ist es nicht mal mehr die Hälfte. Die Gründe: Anzeigen- und Auflagenschwund, Abwanderung ins Digitale, Verkäufe von Tochterunternehmen.

Schon lange war über die Zukunft des Unternehmens spekuliert worden, jetzt also wird es zerschlagen und in großen Teilen RTL zugeschlagen. Die Kulturen beider Häuser sind sehr unterschiedlich, eine Zusammenführung dürfte nicht leicht werden. RTL stand bisher für seichte Unterhaltung, G+J für gehobene Zeitschriften. Der Deutsche Journalisten-Verband hatte schon vor Monaten vor radikalen Stellenstreichungen bei den Gruner-Titeln und einem "Tod auf Raten" gewarnt.

RTL wiederum hatte in den vergangenen Monaten bereits Beteiligungen in anderen europäischen Märkten wie in Frankreich und den Niederlanden abgestoßen und will sich nun vornehmlich auf Deutschland konzentrieren. Auch das Image wird kräftig poliert, Krawallmoderator Dieter Bohlen ist weg, Tagesschau-Urgestein Jan Hofer angeworben. Die Fernsehgruppe verbuchte in der ersten Jahreshälfte nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis und hob den Ausblick für 2021 an. Der Konzernumsatz soll bei rund 6,5 Milliarden Euro liegen, 300 Millionen Euro mehr als bisher in Aussicht gestellt. Beim operativen Ergebnis peilt RTL gut eine Milliarde Euro an. Auch der größte Konkurrent von RTL in Deutschland, Pro Sieben Sat 1, hatte in dieser Woche von sehr guten Zahlen und einer Erholung des Geschäftes berichtet.