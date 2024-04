Von Caspar Busse

Der Ort ist geheim, an den sich vom 15. April an ein halbes Dutzend Mitarbeiter der Deutschen Fußball Liga (DFL) unter der Leitung von Geschäftsführer Steffen Merkel zurückziehen wollen. Jegliche Einflussnahme von außen soll so verhindert werden, es darf keine Vorabinfos geben, die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Denn es geht um ein brisantes Milliardengeschäft: Die DFL will die Fernseh- und Medienrechte für die Fußballbundesliga vergeben, von der Spielzeit 2025/26 an für insgesamt vier Jahre. Der Preis: insgesamt geschätzt etwa vier Milliarden Euro.