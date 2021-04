Von Roman Deininger und Johann Osel

"Am Ende", hat der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber einmal gesagt, "wird es immer der, der es am meisten will." Und Markus Söder wollte es am meisten: Schon als Jugendlicher hat er daheim in Nürnberg von diesem Amt geträumt, unter dem Franz-Josef-Strauß-Plakat, das er sich zur Verstörung seiner Mitschüler übers Bett gehängt hatte.