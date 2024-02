Es ist eine eigentümliche politische Kunstform: Einmal im Jahr treffen sich die Parteien in Niederbayern, um kräftig übereinander herzuziehen. Beim sogenannten politischen Aschermittwoch hat das Draufhauen Tradition - was nicht bedeutet, dass alles erlaubt ist: Noch immer beschäftigt sich die Justiz mit Äußerungen, die im vergangenen Jahr auf der AfD-Bühne gefallen sind. Zimperlich dürfte es auch in diesem Jahr nicht zugehen.