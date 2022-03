Von Andreas Glas, Johann Osel und Klaus Ott, München

Manchmal genügt schon ein einziger Satz, um für Ärger zu sorgen. Solch ein Satz findet sich in einem 26-seitigen Prüfbericht aus der Schweiz zum Fall Emix. Das ist jene Handelsfirma aus Zürich, die in großem Stil Masken und andere Corona-Schutzgüter für mehr als 700 Millionen Euro an staatliche Abnehmer in Deutschland verkauft und dafür der Münchner Unternehmerin Andrea Tandler 48 Millionen Euro Provision gezahlt hat. Das viele Geld stammt letztlich aus Steuermitteln.