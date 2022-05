Von Thomas Balbierer, Straßburg

Ihr Lachen klingt ein wenig heiser, fast so, als hätte Pierrette Herzberger-Fofana es in den vergangenen 73 Jahren überdurchschnittlich oft benutzt. Während einer eineinhalbstündigen Begegnung im Straßburger EU-Parlament Anfang Mai amüsiert sich die Grünen-Abgeordnete immer wieder herzhaft, etwa wenn sie von ihrem Ankommen in Bayern erzählt, 1972: In München fanden gerade die Olympischen Spiele statt, die Stadt blühte auf, wollte sich bunt und weltoffen zeigen. "Damals wurden händeringend schwarze Frauen für die Spiele gesucht", erinnert sich Herzberger-Fofana. Auch ihr, einer Germanistik-Studentin aus Senegal, sei ein Job als Hostess angeboten worden - samt Dirndl. "Ich sah süß darin aus", sagt sie und gibt ein aufgekratztes Lachen von sich.