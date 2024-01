Doppelmord von Erlangen:Kein neues Verfahren gegen Karl-Heinz Hoffmann

Der V-Mann hatte Verfassungsschützern über seinen Besuch bei Hoffmann am 13. Dezember 1980 ausführlich berichtet. Demzufolge habe er Hoffmann dabei beobachtet, wie dieser sich an Rohren zu schaffen gemacht habe, die "an beiden Enden ganz offensichtlich abgesägt" gewesen seien. Es sei auffallend gewesen, dass Hoffmann das Material so sorgfältig gesäubert habe, "dass man keine Fingerabdrücke mehr feststellen konnte".

Beim Doppelmord soll ein selbst gebastelter Schalldämpfer verwendet worden sein. Allerdings, das teilte die Staatsregierung bereits 2023 auf eine Anfrage der Landtags-SPD mit, gingen Ermittler davon aus, dass die Tatwaffe "mit einem aus einer Spraydose selbst gefertigten Schalldämpfer" versehen war. Der V-Mann habe verneint, dass die bei Hoffmann zu sehenden "Behälter" so einer Dose ähnlich gewesen seien. Auch seien die V-Mann-Angaben in Ermittlungen und Gerichtsverhandlung eingegangen und gewürdigt worden.

Das Landgericht Nürnberg hatte sich 1986 auf den zu der Zeit bereits verstorbenen Uwe Behrendt, ehemaliges Mitglied der "Wehrsportgruppe Hoffmann", als Alleintäter festgelegt.