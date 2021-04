Das Problem an diesen Tafelrunden: Sie finden im Geheimen statt.

Von Markus Grill, Georg Mascolo und Klaus Ott

Am 16. Mai 2018 kam im Münchner Edelrestaurant Käfer eine erlesene Runde zusammen, so um die 15 Leute. Fast alle Männer und fast alle Manager, die über gut gefüllte Firmenkassen verfügen. Organisiert hatte das Mittagessen Alfred Sauter, Leiter der CSU-Finanzkommission und einflussreicher Strippenzieher in seiner Partei wie auch weit darüber hinaus. Zweck des Treffens: Gedankenaustausch und Geld.