Von Andreas Glas

Um ihren Klimazielen gerecht zu werden, plant die bayerische Staatsregierung, den Denkmalschutz umfassend zu lockern. Hierfür will Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume (CSU) nicht nur mehr Photovoltaikanlagen auf historischen Gebäuden zulassen, sondern auch den Bau von Windrädern in der Nähe von Kulturdenkmälern erleichtern. "Ganz generell soll der Ausbau der erneuerbaren Energien Vorrang haben", sagte Blume am Donnerstag der Süddeutschen Zeitung. Er sprach von einer "Zeitenwende in der Denkmalpflege. Wir wollen Klimaschutz und Denkmalschutz zusammenbringen". Die Lockerungen sollen im Denkmalschutzgesetz verankert werden und könnten schon bald Thema im Kabinett sein. Nach SZ-Informationen steht dort in der kommenden Woche die Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes auf der Tagesordnung.