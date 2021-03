Politik in Bayern

Der Landtagsabgeordnete kommt damit wohl einem Rauswurf zuvor. Parteichef Söder und Generalsekretär Blume geben am Sonntag eine Pressekonferenz "zu grundlegenden Konsequenzen aus dem Fehlverhalten einzelner Mandatsträger" (13 Uhr im Livestream).

Von Andreas Glas

Der CSU-Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter wird an diesem Sonntag seine Parteiämter niederlegen. Das hat die Süddeutsche Zeitung aus CSU-Kreisen erfahren. Er kommt damit wohl einem Rauswurf zuvor. Wegen seiner Verwicklungen in die Maskenaffäre hatte die Partei- und Fraktionsspitze dem 70-Jährigen mit Konsequenzen gedroht, etwa dem Rauswurf aus der Fraktion, und ihn aufgefordert, seine Parteiämter niederzulegen. Dass Sauter nun von sich aus reagiert, hatte am Wochenende zunächst die Augsburger Allgemeine berichtet. Offiziell bestätigt ist dies noch nicht. Für eine Nachfrage war Sauter zunächst nicht erreichbar.

Um 13 Uhr wird sich dann auch die CSU-Spitze dazu äußern. Parteichef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume werden kurzfristig eine Pressekonferenz in München geben - am Morgen lud die CSU dazu ein. Es gehe um "grundlegende Konsequenzen aus dem Fehlverhalten einzelner Mandatsträger". Nach SZ-Informationen will die CSU ein Maßnahmenpaket vorstellen, um mehr Transparenz bei Kontakten und Nebeneinkünften von Abgeordneten herzustellen. Welche Maßnahmen dies ganz konkret sind, blieb zunächst offen.

Die Generalstaatsanwaltschaft München führt gegen Sauter wegen eines Anfangsverdachtes Korruptionsermittlungen - er hat die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückgewiesen. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Schutzmasken durch den Staat - und in Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, der wie Sauter ebenfalls aus dem schwäbischen Landkreis Günzburg stammt.