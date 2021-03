Von Andreas Glas und Klaus Ott

In der Affäre um den früheren bayerischen Justizminister und CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter geht es um Provisionen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ging das Geld allerdings nicht direkt an Sauter. Empfänger des Millionenbetrages war nach Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft München vielmehr eine Firma eines CSU-Funktionärs, der wie Sauter dem Bezirksverband Schwaben der Partei angehört.

Sauter und dieser CSU-Funktionär kennen sich seit langem. Gegen den schwäbischen CSU-Funktionär wird ebenfalls ermittelt, allerdings nur wegen des Verdachts der Beihilfe zur Umsatzsteuerhinterziehung. Der CSU-Funktionär war am Donnerstagvormittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Sein Anwalt will sich derzeit nicht äußern.

Die CSU-Landesleitung in München hat inzwischen eine finanzielle Sonderprüfung unter anderem des Kreisverbands Günzburg eingeleitet, dem Sauter angehört.

Im Durchsuchungsbeschluss für die Razzia am Mittwoch bei Sauter und anderen Beschuldigten wird eine mutmaßliche Treuhandkonstruktion beschrieben. Das führt zu dem Verdacht, Sauter habe die 1,2 Millionen Euro über seinen Parteifreund heimlich zugesteckt bekommen sollen.

Bei dem Geld handelte es sich nach bisherigen Ermittlungsergebnissen um Provisionen für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken. Eine Firma aus Hessen hatte entsprechende Lieferverträge für die Masken mit dem bayerischen Gesundheitsministerium sowie dem Bundesinnenministerium und dem Bundesgesundheitsministerium abgeschlossen.

Der Verdacht: Hat sich Sauter bestechen lassen?

Ob der Verdacht der Treuhandkonstruktion zutrifft, oder nicht, bleibt abzuwarten. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang. Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft Sauter vor, dieser habe seine Stellung als Abgeordneter genutzt, um die Maskendeals zustande zu bringen. Sauter habe sich bestechen lassen. Die 1,2 Millionen Euro wären demnach Schmiergeld gewesen. Sauters Anwalt Strafverteidiger Martin Imbeck weist Vorwürfe gegen seinen Mandanten als "haltlos" zurück.

Der Fall ist juristisches Neuland. Das gilt auch für Sauters schwäbischen Parteifreund und CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein. Dieser kassierte nach Erkenntnissen der Ermittler 660000 Euro Provision für die Vermittlung derselben Maskendeals. Auch gegen Nüßlein wird wegen Bestechlichkeit ermittelt; auch er weist alle Vorwürfe zurück.

Die knapp 1,9 Millionen Euro Provision für Maskengeschäfte mit drei Ministerien lassen den Schluss zu, dass die Lieferfirma bei diesen Deals sehr hohe Gewinne gemacht haben könnte. Sonst hätten sich derart hohe Provisionen kaum gerechnet.

Gleichwohl bleibt abzuwarten, was am Ende bei den Ermittlungen herauskommt. Das gilt auch für die Frage, ob die 1,2 Millionen Euro juristisch und auch steuerlich Sauter zugerechnet werden können. Aus Kreisen von Kennern des Falles heißt es, die 1,2 Millionen Euro seien bereits versteuert worden, allerdings nicht von Sauter. Ermittelt wird auch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Nach Ansicht der Ermittler hätte Sauter die Umsatzsteuer abführen müssen. Das hat aber Sauters schwäbischer Parteifreund übernommen.

Unklar ist momentan der Verbleib des Geldes. Sauter hatte am Mittwoch in einer nichtöffentlichen Sitzung der CSU-Fraktion erklärt, das Geld sei gespendet worden; abzüglich Steuern. Das wirft die Fragen auf, wann die Spende erfolgt sein soll, von wem und an wen. Angeblich soll es um einen Betrag in der Größenordnung von 600000 Euro gehen.