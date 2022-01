Von Andreas Glas

Am Interessantesten wird am Ende sein, was nicht beschlossen wurde. Man habe bereits "strikte Regelungen", darum werde es keine weiteren Einschränkungen in der Gastronomie geben, sagt Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts. Damit steht fest: In bayerischen Restaurants und Wirtshäusern brauchen geimpfte und genesene Gäste auch künftig keinen negativen Corona-Test, um essen zu gehen. Es bleibt bei der 2-G-Regel, obwohl sich Bund und Länder kürzlich auf 2G Plus geeinigt hatten.