Erstmals waren am Wochenende in den Bergen im Landkreis Miesbach im Schnee Spuren des Bären entdeckt worden.

Nach der Attacke des Braunbären gegen drei Schafe in Oberbayern versucht die Staatsregierung, den Eindruck zu vermitteln, sie habe alles im Griff. Bei den betroffenen Viehhaltern und den Almbauern dagegen sind der Ärger und die Unruhe groß.

Von Andreas Glas, Matthias Köpf, Johann Osel und Christian Sebald, Oberaudorf

Nach dem Angriff des Bären im bayerisch-tirolerischen Grenzgebiet auf Schafe schließt Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber einen Abschuss des Tieres nicht aus. "Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht", betonte der Freie-Wähler-Politiker am Mittwoch in München. "Bayern ist auf das Thema Bär vorbereitet. Die Sicherheit der Menschen steht immer im Mittelpunkt und hat uneingeschränkten Vorrang", sagte Glauber. Der Sachverhalt müsse jetzt fachlich genau aufgeklärt und die Lage vor Ort engmaschig beobachtet werden.