Kriminalpolizei und Staatsschutz in Mittelfranken ermitteln offenbar gegen Besucher des AfD-Landesparteitags in Greding am Wochenende wegen ausländerfeindlicher Parolen in einer Diskothek. Nach Zeugenaussagen feierten zahlreiche Gäste in einer Diskothek in der Bahnhofstraße. Nach Mitternacht skandierte demnach eine Gruppe von circa 30 Personen zu einem Lied Zeilen mit entsprechendem Inhalt. Wie die das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Anfrage der SZ bestätigte, handelte es sich um den mehrfach gerufenen Slogan "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus".

Der Betreiber der Diskothek soll daraufhin auf die Gruppe eingewirkt haben, meldete die Polizei, sodass diese die Gesänge einstellte. Der Betreiber wollte sich auf SZ-Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall äußern, er will vor einer Einlassung einen Rechtsvertreter konsultieren. Er stehe aufgrund des Parteitags ohnehin bereits im Fokus, da müsse er sehr vorsichtig sein. Die Polizei wurde in dieser Nacht nicht hinzugezogen. Nach Zeugenaussagen leiteten die Kripo Schwabach und der Staatsschutz am Folgetag das Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts volksverhetzender Äußerungen ein.

Am Wochenende fand in Greding ein Mitgliederparteitag der Bayern-AfD statt, traditionell im dortigen Veranstaltungssaal Hippodrom. Etwa 800 Mitglieder und weitere Besucher waren zu Gast, es standen Vorstandswahlen an sowie eine Debatte über den umstrittenen Burschenschafter und Landtagsabgeordneten Daniel Halemba. Das Verfahren läuft zunächst gegen unbekannt, der Polizei liegen jedoch Anhaltspunkte vor, wonach es sich bei den Personen um Teilnehmer des Parteitags gehandelt hat. Diese werden derzeit geprüft.

Nach einem Bericht von BR24 sollen unter den Disco-Besuchern auch Mandatsträger der AfD gewesen sein, darunter Landtagsabgeordnete, sowie Mitglieder der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD. Dem BR liegt eigenen Angaben zufolge auch ein Video davon vor. Auch die Ermittler haben Videomaterial zur Auswertung und sind sich sicher, dass es in der besagten Nacht von Samstag auf Sonntag aufgenommen wurde. Auf dem Video der Polizei sind Personen mit Armbädern zu sehen, die mit jenen Bändern identisch zu sein scheinen, die auf dem Parteitag getragen wurden.

Dort gab es grüne Bänder für Mitglieder, gelbe für Presse, rote für Besucher. Nach erster Durchsicht sind die Ermittler aber lediglich zur Überzeugung gekommen, die Bänder seien "dunkel" - also jedenfalls nicht gelb. Es könnte sich demnach nach erstem Stand um AfD-Mitglieder wie auch andere Gäste handeln. Für Volksverhetzung infrage kommende Gesten sind nach SZ-Informationen auf dem Video zu sehen. Von wem diese gezeigt werden, sei Gegenstand der Ermittlungen. Inwiefern die gesungene Parole selbst justiziabel ist, dürfte noch einer staatsanwaltschaftlichen Bewertung unterliegen. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder möglicherweise sogar fotografiert oder gefilmt haben.

Näheres wurde zunächst nicht bekannt. In AfD-Kreisen war nur von "Gerüchten" die Rede, es handele sich womöglich um zwei Abgeordnete. Mit Bildung der neuen Landtagsfraktion im Oktober war eine ganze Reihe junger männlicher Abgeordneter mit stramm-rechter Gesinnung ins Parlament eingezogen. Die Junge Alternative in Bayern steht noch stärker im Visier des Verfassungsschutzes als die Gesamtpartei. Die Sicherheitsbehörden haben den AfD-Nachwuchs in das "Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen" aufgenommen, es bestehen inoffiziell Verbindungen zur rechtsextremen "Identitären Bewegung", obwohl diese auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Nach Informationen von BR24 war in der Gruppe in der Diskothek sowie als Gast auf dem Parteitag selbst auch ein Mitglied der "Identitären Bewegung" anwesend.

Melodische Basis für die Parolen war nach SZ-Informationen ein bereits älteres Lied eines italienischen DJs. In rechtsradikalen Kreisen deutschlandweit ist es seit einigen Monaten üblich, auf Partys oder auch in Tanzlokalen Flashmob-artig die besagte Parole dazu zu grölen. Dies gilt als "Ohrwurm" zum Thema Remigration, also der strategischen Abschiebung nicht nur ausreisepflichtiger Ausländer, sondern auch weiterer Menschen mit Migrationshintergrund; notfalls per "Assimilationsdruck".