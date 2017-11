22. November 2017, 17:45 Uhr Podcast "Das Thema" Steuern wir auf Neuwahlen zu? Und wäre das so schlimm?









Feedback

Im SZ-Podcast "Das Thema" sprechen die Redakteure Stefan Braun und Roman Deininger über das Innenleben der FDP, das schwierige Verhältnis von Parteichef Lindner zu Merkel und den Machtkampf bei der CSU.

Es wird vorerst keine Jamaika-Koalition geben: Nach vier Wochen hat die FDP die Sondierungsgespräche mit der Union und den Grünen in der Nacht auf Montag abgebrochen, obwohl man sich in vielen Punkten angeblich schon einig war. Viele in Berlin machen FDP-Chef Christian Lindner für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Doch wie spontan war sein Schachzug? Und was wollte die FDP damit bezwecken?

"Je präziser, je detailreicher die Verhandlungen wurden, desto problematischer wurden sie für die FDP", sagt SZ-Parlamentsredakteur Stefan Braun. In der neuen Folge des Podcasts "Das Thema" spricht er über das schwierige Verhältnis zwischen Lindner und Bundeskanzlerin Angela Merkel, das neue Traumpaar Union und Grüne sowie die Frage, was jetzt seiner Meinung nach jetzt die beste Option für Berlin wäre.

Ein weiterer Machtkampf brodelt gerade bei der CSU: Während der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sich hinter Merkel stellt und Geschlossenheit demonstriert, herrscht daheim in München Chaos: Nach dem desatrösen Wahlergebnis bringt Seehofers Finanzminister und Kontrahent Markus Söder sich als potenzieller Nachfolger in Stellung. "Alles, was Seehofer in Berlin erreicht, wird von Söder in München zertrümmert", sagt SZ-Autor Roman Deininger. Ob und wie Seehofer von den gescheiterten Verhandlungen profitiert, erklärt er in "Das Thema".

So können Sie unseren Podcast abonnieren

Alle Folgen von "Das Thema" finden Sie unter sz.de/podcast, sobald sie erscheinen. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei:

iTunes

Spotify

oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. (Zum XML-Feed geht es hier lang.)

Alle Folgen finden Sie auch auf Soundcloud.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.