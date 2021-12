In keiner Medizinsparte ist der Pflegemangel so groß wie in der Früh- und Neugeborenenmedizin. Ärzte stehen deshalb vor ähnlichen Fragen wie jetzt auch bei Covid-19: Nicht allen Kindern können sie helfen. Ein Gespräch mit dem Neonatologen Andreas Flemmer.

Interview von Christina Berndt

Nicht mehr jeden Patienten behandeln können. Stundenlang nach einem Bett telefonieren. Manche Patienten in andere Kliniken verlegen - fernab von Angehörigen, manche sterben lassen. Über all das wird derzeit mit Blick auf Covid-19-Patienten intensiv diskutiert. Doch solche Probleme gibt es in der Versorgung von Neu- und Frühgeborenen schon seit Langem, sagt Andreas Flemmer, der Leiter der Neonatologie am Dr. von Haunerschen Kinderspital und am Perinatalzentrum des Klinikums der Universität München.