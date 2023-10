Lebensmittel:Lidl will ran an die Flexitarier

Lidl will ran an die Flexitarier

Von Michael Kläsgen

Jetzt also auch Lidl, und zwar so richtig. Immer mehr Lebensmittelhändler stellen vegane Gerichte in ihre Regale. Genauer gesagt: rein pflanzliche Fertig- oder Ersatzprodukte. Ganz vorn dabei bislang: Rewe und Aldi Süd. Die beiden Händler führen im Moment noch das "Vegan-Ranking" an, das die Albert-Schweitzer-Stiftung im April aufstellte. In Wien wagte sich die Rewe-Tochter Billa vergangenes Jahr sogar mit einem rein veganen Supermarkt vor: Pflanzilla mit 2500 Artikeln. Und Rewe punktete kürzlich auch vegan mit seiner deutschen Discount-Tochter: Penny warb im Juli für "wahre Preise" - und dabei ganz unverhohlen für Bio und Vegan. Die Kampagne dauerte allerdings nur ein paar Tage. Womit auch klar ist: Vegan ist nicht gleich Bio.