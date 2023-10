Stromkunden in der EU sollen künftig besser vor überschießenden Preisen geschützt werden. Die EU-Energieminister erzielten bei ihrem Treffen in Luxemburg am Dienstagabend einen Durchbruch bei der Reform des europäischen Strommarkts. Die zielt darauf ab, die Strompreise von den Preisen fossiler Energieträger zu entkoppeln und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Während der Energiekrise im vergangenen Jahr hatten vor allem die hohen Gaspreise zu überschießenden Preisen an Europas Strombörsen geführt. Bis zuletzt hatte ein Streit zwischen Frankreich und Deutschland eine Einigung in der Sache verhindert.