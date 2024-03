Viele Briefe werden von Januar an langsamer zugestellt. Die Bundesregierung ändert gerade das Postgesetz und will die Deutsche Post entlasten. Bisher schreibt der Rechtsakt vor, dass 80 Prozent der Schreiben am nächsten Werktag abgeliefert werden müssen. Das fällt künftig weg. Stattdessen gilt, dass Briefe zu 95 Prozent am dritten und zu 99 Prozent am vierten Tag nach dem Einwurf beim Empfänger ankommen müssen. Am Mittwoch sagte die zuständige Managerin Nikola Hagleitner, das Unternehmen plane die Umstellung auf das gemächlichere System zum 1. Januar 2025.

Hagleitner betreut im Vorstand des Post-Mutterkonzerns DHL Group das deutsche Brief- und Paketgeschäft. DHL, der weltweit größte Logistiker mit fast 600 000 Beschäftigten, präsentierte in Bonn seine maue Jahresbilanz. Wegen der schlechten Konjunkturlage sank der Umsatz um 13 Prozent auf 82 Milliarden Euro, der Gewinn um nahezu ein Drittel auf 3,7 Milliarden Euro.

Die Ampelregierung will der Post mehr Zeit geben, weil die Briefmengen schrumpfen. Bürger können immer mehr im Internet und per E-Mail erledigen, deshalb ist die Zahl der Briefe im vorigen Jahr um mehr als fünf Prozent gesunken. Der Trend hat sich beschleunigt, vorher hatte das Minus nur zwischen zwei und drei Prozent betragen. Die Kosten für das Zustellnetz verteilen sich daher auf immer weniger Briefe. Die entspannteren Regeln sollen dabei helfen, diese Ausgaben zu verringern. Außerdem kann die Post dann darauf verzichten, Briefe nachts per Flugzeug zu transportieren - dies schadet dem Klima.

Ein weiteres Argument ist, dass Menschen wirklich dringende Nachrichten heutzutage ohnehin meist per E-Mail verschicken. Für jene Briefe, die doch unbedingt am Folgetag ankommen müssen, könnte die Post Premium-Briefmarken einführen, deren Kauf die schnelle Zustellung garantiert. Solche Zwei-Klassen-Modelle gibt es beispielsweise in Großbritannien, Österreich oder der Schweiz.

Die Reform sei "ein klarer Sieg" für DHL

Der Unternehmensberater Rico Back, früher Chef des Paketdienstes GLS sowie der britischen Royal Mail, nennt diese geplante Änderung des Postgesetzes "einen klaren Sieg" für DHL. "Damit spart der Konzern 250 bis 300 Millionen Euro im Jahr", sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Pikanterweise steht womöglich ausgerechnet im Januar 2025 auch die nächste Portoerhöhung an. Das Dax-Unternehmen hatte sogar beantragt, diese Erhöhung auf Anfang 2024 vorzuziehen, wegen gestiegener Energie- und Personalkosten, aber die Bundesnetzagentur lehnte das ab. Bei der bislang letzten Anhebung vor zwei Jahren verteuerte sich der Inlands-Standardbrief von 80 auf 85 Cent.

Für den weltweiten Logistiker DHL ist das deutsche Briefgeschäft freilich gar nicht so wichtig, es liefert weniger als acht der 82 Milliarden Euro Umsatz ab. Der globale Logistikmarkt ist nun in Bewegung, weil die Deutsche Bahn ihre Tochter Schenker verkaufen will. DHL-Vorstandschef Tobias Meyer sagte allerdings, sein Konzern sei nicht an einer Übernahme interessiert. Doch Schenker sei ja "ein hübsches Kind, das jemand anderen finden wird".