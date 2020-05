Moin", ruft Umeswaran Arunagirinathan gut gelaunt zur Begrüßung. Er wirkt überhaupt nicht müde, dabei kommt der Herzchirurg direkt von einem 24-Stunden-Dienst aus dem Klinikum in Bremen. Der 41-Jährige ist in Sri Lanka geboren. Als er fünf war, brach der Bürgerkrieg aus. Um ihn zu retten, übergaben seine Eltern ihn an Schlepper. Zwölf Monate dauerte die Flucht, bis er bei seinem Onkel in Hamburg ankam. Kurz vor seinem Abitur sollte er noch abgeschoben werden. Heute hat Arunagirinathan die deutsche Staatsangehörigkeit. Das Interview fand vor der Corona-Pandemie statt, die Fragen zur aktuellen Situation hat er später am Telefon beantwortet.