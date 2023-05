Nach der Wende errichtete Lidl in aller Eile provisorische Verkaufsstellen wie hier 1990 in Chemnitz.

Von Michael Kläsgen

In 50 Jahren hat Firmengründer Dieter Schwarz aus dem kleinen Handelsunternehmen seines Vaters einen weltumspannenden Konzern mit Sitz in Neckarsulm gemacht. Und die Expansion geht weiter, das nächste große Ding heißt künstliche Intelligenz made in Baden-Württemberg, als Antwort auf die Tech-Giganten aus den USA und China.