Von Florian Müller, Peking

Das Hongkong-Restaurant im Untergeschoss des Pekinger Einkaufszentrums "Hopson One" hat eine Nachricht für seine Kunden: "Nach der Pandemie haben wir nicht erwartet, dass es noch schwieriger werden würde", steht auf einem Schild über der Theke. Wer finanzielle Probleme habe, könne einfach ein "Liebesmahl" bestellen, Rindfleisch und Innereien mit Nudeln, und müsse nichts bezahlen. "Gib die Hoffnung nicht auf." Kostenlose Mahlzeiten für Bedürftige waren während der Corona-Pandemie in vielen Ländern ein Trend. Doch in China finden sich die Schilder auch über ein Jahr nach dem Ende der Lockdowns noch immer in einigen Restaurants.