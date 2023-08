Von Caspar Busse und Uwe Ritzer, Herzogenaurach

Im Hoodie und in Turnschuhen, beide natürlich von Puma, empfängt Arne Freundt, 43, in der Herzogenauracher Zentrale des drittgrößten Sportartikelherstellers. In der Branche kannten ihn nur Insider, in der breiten Öffentlichkeit so gut wie niemand, als er im November 2022 quasi von heute auf morgen Puma-Chef wurde, weil Björn Gulden zu Adidas wechselte. Neun Monate später gibt Freundt der SZ sein erstes großes Interview.