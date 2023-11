Am Freitag schon hatte der Bayern-Trainer eine Spitze in Richtung der TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann gesetzt, die zuvor kritisiert hatten, unter Tuchel keine Weiterentwicklung der Mannschaft erkennen zu können, außerdem sei die Einkaufspolitik der Klubführung "dilettantisch" gewesen und eine "titellose Saison" denkbar. Das wirkte bei Tuchel offensichtlich derart nach, dass er am Samstag einiges klarstellen wollte.

Was sagt seine Reaktion über das Innenleben des FC Bayern aus und über die Gemütslage von Thomas Tuchel? Wie steht es um den BVB? Und wie wirkt sich dieses Duell auch auf die bevorstehenden Champions-League-Partien dieser beiden Klubs aus? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge von "Und nun zum Sport" mit Bayern-Reporter Philipp Schneider und Fußball-Experte Philipp Selldorf.

