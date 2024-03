Wer herausfinden möchte, wie superduperglatt die Geschäfte beim Ski- und Snowboard-Weltverband Fis derzeit laufen, muss nur dessen Website besuchen. Dort ist im Protokoll der jüngsten Ratssitzung vermerkt , dass es sich bei der Fis um eine "erstklassige Organisation" handelt, die hervorragende Fortschritte macht. So sieht es zumindest Fis-Präsident Johan Eliasch, der laut Mitschrift auch eine "großartige Gruppe an hart arbeitenden Menschen" um sich weiß. Alter Lehrsatz, nicht nur in der Sportpolitik : Wenn jemand in derart blumigen Fensterreden das Erreichte preist, hat eine beträchtliche Gruppe meist eine leicht abweichende Meinung zur Sache. Hatte Wolfgang Maier, der Sportvorstand im Deutschen Skiverband, dem Fis-Präsidenten nicht erst unlängst das erstklassige Talent attestiert, den Wintersport zu "ruinieren" ?

Die jüngste Episode, die sich in dieses Bild fügt, handelt von den viel debattierten Rennen am Matterhorn. Diese sind, das hat nach acht Rennabsagen in zwei Jahren auch die Fis amtlich festgestellt, in ihrer bisherigen Form nicht umsetzbar. Deshalb werden sie im Rennkalender der Alpinen für die kommende Saison (den die Fis noch immer nicht publiziert hat) nicht auftauchen. Kurzer Schwenk in den vor-vor-vergangen Winter: Damals wurden die Pläne zunehmend konkreter, die Saison der Abfahrer mit Rennen rund um das Schweizer Wahrzeichen zu eröffnen. Die Idee an sich hatte ja was: Start in der Schweiz, eine Gleitpassage über die Ländergrenze, das Ziel in Italien, ein Novum im alpinen Weltcup. Nur: Viele Abfahrer, denen mit der Neuerung ja der gebührende Zuspruch zuteilwerden sollte, fielen schon damals mit zivilem Ungehorsam auf.

Die Kritik, sinngemäß gebündelt: So wichtig die Gletscherpiste sei, um sich auf die Saison vorzubereiten, so unreif sei sie für Weltcuprennen. Vor allem die starken Winde würden halbwegs faire Bedingungen kaum garantieren. Auch bedinge der frühe Termin Anfang November, dass die Teams das ohnehin immer aufwendigere Sommertraining forcieren müssen, statt sich in Nordamerika auf die fordernden Abfahrten vorzubereiten. Trotzdem klammerten sich die Fis und - das gehört zum ganzen Bild dazu - die Verbände aus der Schweiz und Italien an das Projekt.

Zwei Jahre später sind sämtliche acht angesetzten Rennen ausgefallen - und liest sich die jüngste Depesche der Fis wie Hohn. Man danke allen Athleten für ihre "wertvollen Rückmeldungen". Wo war noch mal das Interesse an derartiger Expertise, als das Projekt vor rund zwei Jahren aufgegleist wurde? Stattdessen schwoll der Frust im Fahrerlager zuletzt so sehr an, dass kaum noch jemand Lust auf die Rennen verspürte.

Sollte das Projekt früher beerdigt werden als vertraglich geplant, könnte das für die Fis kostspielig werden

Man darf gespannt sein, welche Lösungen die Beteiligten noch finden wollen, um die Rennen in ferner Zukunft zur Reife zu bringen, wie die Fis nun versprach. Der Weltverband hat den Ausrichtern, die noch nicht ein Weltcup-Rennen durchgebracht haben, ja einen Fünfjahresvertrag spendiert, wovon viele etablierte Standorte derzeit nur träumen können. Sollten das Matterhornprojekt indes früher als vertraglich geplant beerdigt werden, könnte das die Fis jedenfalls etwas Kleingeld kosten.

Zugleich wissen alle anderen Veranstalter - ein halbes Jahr vor Anbruch der neuen Saison - noch immer nicht genau, wann oder ob sie Rennen ausrichten dürfen. Diese Unsicherheit tadelten nun sogar die Ausrichter am Matterhorn. Erstklassige Aussichten!