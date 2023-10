Die Partie des FC Bayern gegen Darmstadt lieferte gleich mehrere Geschichten: Drei Platzverweise in der ersten Hälfte, einen Hattrick von Harry Kane, acht Tore der Münchner - und natürlich das Comeback von Manuel Neuer nach mehr als 300 Tagen bei seinem 479. Bundesligaspiel. Der Torwart hatte sich im Dezember 2022 auf einer Skitour sein Schien- und Wadenbein gebrochen, was erst komplizierte Transferperioden und dann hitzige Debatten auslöste. Das Verhältnis zwischen Neuer und dem FC Bayern war durch die Entlassung seines engen Vertrauten und Torwarttrainers Toni Tapalovic schwer zerrüttet. In einem exklusiven Interview mit der SZ sagte Neuer damals: "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe."