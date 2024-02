Kelvin Kiptum war seiner Zeit - und den Stoppuhren - schon früh ein wenig voraus. 2009, im Alter von zehn Jahren, rauschte eine Gruppe von Läufern an seinem Haus in Chepkorio vorbei, auf jener Hochebene des ostafrikanischen Grabenbruchs, die schon so viele Läuferdiamanten geformt hat. Der kleine Kelvin lief also frech mit, und er ließ sich auch nicht abschütteln, als der Trainer der Gruppe, ein gewisser Gervais Hakizimana, den Jungen abwies. Jahr für Jahr lief die Gruppe am Haus der Kiptums vorbei, Jahr für Jahr wurde der Sohn frecher - und schneller. Als Kiptum 15 war, so hat es Hakizimana einmal erzählt , habe er ihm angeboten, ihn zu trainieren. Vermutlich ahnte nicht einmal der Trainer damals, dass er in den bescheidenen Verhältnissen auf einen kommenden Weltrekordhalter gestoßen war.

Am späten Sonntagabend hat die Reise von Kelvin Kiptum und Gervais Hakizimana auf schreckliche Weise geendet. Der Athlet, sein Trainer und eine Begleiterin waren auf einer Landstraße in der Nähe von Kiptums Heimat unterwegs, als Kiptum die Kontrolle über das Auto verlor. Das Gefährt schleuderte gegen einen Baum - und blieb laut Medienberichten 60 Meter entfernt davon liegen. Der 24-Jährige, Vater von zwei Kindern, war auf der Stelle tot, sein Trainer starb am Unfallort, die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie dick der Schleier der Trauer war, wie hoch sie in Kenia den Laufsport hängen, zeigten die ersten Kondolenzbotschaften: "Er war erst 24 Jahre alt und hat schon die großen Rennen gewonnen", sagte Kenias Präsident William Ruto: "Seine mentale Stärke und seine Disziplin waren beispiellos. Kelvin Kiptum war unsere Zukunft."

Dabei hatte Kiptum diese Zukunft im vergangenen Oktober in Chicago schon mal ins Jetzt gezerrt, mit einem Lauf, den viele selbst im Zeitalter der sogenannten Wunderschuhe für kaum möglich hielten. In seinem erst dritten Marathon, seinem fünfzehnten in den Datenbanken verbrieften Wettkampf auf der Straße, verrückte Kiptum den Weltrekord seines Landsmanns und Großmeisters Eliud Kipchoge um über eine halbe Minute auf 2:00:35 Stunden. Wem das noch nicht ein paar skeptische Falten auf die Stirn zauberte, dem widerfuhr das spätestens, als der neue Champion keck bekannte: Er habe im Marathon, der selbst Weltmeister und Olympiasieger in den Stand von Novizen versetzen kann, noch nie Schmerzen verspürt. Und trainiere beizeiten bis zu 280 Kilometer in der Woche, rund 60 bis 80 Kilometer über dem Branchenschnitt.

Ob das auch zu seinen mentalen Spielchen gehörte? Unbestritten war, dass Kiptum sich mit einem Donnerhall zum Gesicht einer neuen Generation aufgeschwungen hatte. Eine Generation, die nicht mehr, wie zu Kipchoges Zeiten, in der Stadionleichtathletik Tempohärte sammelte, ehe sie im gehobenen Alter auf die längeren Distanzen auf der Straße wechselte. Kiptum stürzte sich als 18-Jähriger gleich ins anständiger entlohnte Langstreckengewerbe, lief seinen ersten Halbmarathon in Eldoret (in 62:01 Minuten), hangelte sich über Aushilfsjobs als Tempomacher und eine Handvoll weitere Halbmarathons - darunter schon flotte 58:42 Minuten - zu seinem ersten großen Sieg: Beim London-Marathon im vergangenen April gewann er in 2:01:25 Stunden - nur 16 Sekunden langsamer als der damalige Weltrekord, an dem Kipchoge zehn Jahre lang geschraubt hatte.

In Kenia sterben viele Menschen im Straßenverkehr

Selbst Chicago ein paar Monate später sollte nur ein Zwischenstopp sein. Schon in Rotterdam, im kommenden April, wollte Kiptum unter die Zwei-Stunden-Marke tauchen (was bislang nur Kipchoge in einem nicht regulären Rennen geglückt war). Und für die Sommerspiele in Paris war das große Duell schon ausgeschrieben: auf der einen Seite Kipchoge, der sein drittes Olympiagold im Marathon gewinnen will, auf der anderen Kiptum, die Gegenwart und mutmaßliche Zukunft.

Welch tragische Fußnote, dass sein Tod nun auch auf eine betrübliche Realität in der Heimat hinweist. Kenia hat 30 Millionen Einwohner weniger als Deutschland, aber fast fünfmal so viele Verkehrstote pro Jahr. 2019 waren es nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation knapp 15 000; die kenianische Regierung gibt deutlich niedrigere Zahlen an. Auch Spitzensportler waren immer wieder in Unfälle verwickelt, Speerwurf-Weltmeister Julius Yego, die Olympiasieger David Rudisha und Asbel Kiprop. Zu den häufigsten Ursachen gehören Trunkenheit am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit; wie in vielen Entwicklungsländern sind der Zustand vieler Straßen und Autos schlecht. Vor allem nachts gilt das Autofahren in Kenia als äußerst gefährlich. Kelvin Kiptum verunglückte in einer eben solchen, in der Nähe jener Straßen, auf denen er einst als Junge den Großen hinterhergelaufen war.

Mitarbeit: Paul Munzinger, Kapstadt