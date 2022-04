Von Anna Dreher

War das die Entscheidung, in diesem Spiel - und in der deutschen Meisterschaft? 38 Minuten waren vorbei, im Versuch, den FC Bayern voranzutreiben, schoss die Münchner Innenverteidigerin Glódís Viggósdóttir den Ball energisch aus dem Torraum, blöderweise direkt auf Wolfsburgs Lena Oberdorf. Und dann hatte Bayerns Torhüterin Janina Leitzig keine Chance. Tabea Waßmuth, von keiner bewacht, weil sich alle schon in die andere Richtung orientiert hatten, traf mühelos zum 3:0 für den VfL. Die Szene stand exemplarisch für die Dominanz auf der einen und glücklose Mühen auf der anderen Seite. Eine Halbzeit später stand fest: Dem FC Bayern war keine Befreiung mehr gelungen, Wolfsburg gewann das Bundesliga-Spitzenspiel überraschend deutlich 6:0 (3:0).

Der Tag hatte für den FC Bayern schon mit einer schlechten Nachricht begonnen. Sydney Lohmann war am Morgen positiv auf Corona getestet worden. Ausgerechnet jene Fußballerin, die zuletzt mit so viel Dynamik aufgefallen war. Das Virus hatte es dem Team von Trainer Jens Scheuer bereits zuvor erschwert, herausfordernde Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Gleich sieben Spielerinnen mussten sich zuletzt isolieren. In Sarah Zadrazil, Jovana Damnjanovic und Viggósdóttir kehrten immerhin drei aus der Quarantäne in die Startaufstellung am Sonntag zurück.

Doch das reichte nicht aus, um eine Vorentscheidung in der Meisterschaft zu verhindern. Nur ein Punkt trennte Tabellenführer Wolfsburg und Titelverteidiger Bayern vor dem Anpfiff. Das Hinspiel im November hatte der VfL 1:0 gewonnen, die bessere Bilanz erarbeiteten sich im weiteren Saisonverlauf dann die Münchnerinnen: Kein Team hatte vor diesem 19. Spieltag mehr Tore geschossen (66) und so wenige kassiert (12) wie sie. Angesichts eines leichteren Restprogramms dürfte sich der VfL den nun erarbeiteten Vorsprung aber kaum mehr nehmen lassen. Der FC Bayern muss auf einen Patzer der Wolfsburgerinnen hoffen - dass die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering ist, hatte Scheuer schon zuvor klar gemacht: Er sprach von einem "Endspiel". Wie deutlich dieses nun ausgefallen ist, dürfte aber selbst ihn erstaunt haben.

Diese Begegnung bildet für beide Teams den Abschluss zweier ereignisreicher Wochen

Die Wolfsburgerinnen begannen höchst konzentriert und engagiert. In der 8. Minute dribbelte Svenja Huth in den Strafraum, Giulia Gwinn begleitete sie mehr, als dass sie sich ihr in den Weg stellte. Huth zog ab. Es war der erste gefährliche Abschluss - und direkt ein Treffer. Die Bayern bemühten sich um den Ausgleich, waren auf den letzten Metern aber entweder nicht entschlossen genug oder wurden entscheidend gestört und hatten wiederum Probleme, die Angriffe des VfL souverän zu verteidigen. Es war dann Joelle Wedemeyer, die per Kopf zum 2:0 traf (33. Minute).

Den Münchnerinnen war mit zunehmender Spieldauer anzumerken, dass sie zuletzt mehr Kraft gelassen hatten als ihre Gegnerinnen. Es gelang ihnen nicht, die Spielkontrolle zu erlangen, im Gegenteil, mit jeder Minute wuchs die Dominanz der Wolfsburgerinnen. "Wolfsburg war brutal effektiv", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg während der Pause im NDR: "Die Bayern-Leistung ist natürlich erklärbar. Ihnen fehlt körperlich und mental die Frische. Das ist sehr unglücklich für die Bayern."

Detailansicht öffnen Enttäuschte Münchnerinnen: Bayern-Trainer Jens Scheuer tröstet Karolina Vilhjalmsdottir nach der Klatsche gegen Wolfsburg. (Foto: Martin Rose/Getty Images)

Diese Begegnung bildete für beide Teams den Abschluss zweier ereignisreicher Wochen. In der Champions League hatte Wolfsburg gegen Arsenal das Halbfinale erreicht, während der FC Bayern - mit nur zwei Feldspielerinnen auf der Bank - knapp gegen Paris Saint-Germain ausschied. Teil von Erfolgsgeschichten waren beide. Zum Hinspiel in der Allianz Arena waren 13 000 Zuschauer gekommen, ein neuer Heimspiel-Rekord. Auch der VfL zog um in die Volkswagen Arena und stellte eine Bestmarke von 11 293 Zuschauern auf. Unabhängig davon zeigten sich die Fußballerinnen auf beiden Seiten vor allem davon begeistert, dass der FC Barcelona gegen Real Madrid mit 91 553 Zuschauern einen neuen Weltrekord aufstellte, der große Aufmerksamkeit erzeugte.

Nun, im Alltag, sahen 3037 Zuschauer im AOK-Stadion, wie die Wolfsburgerinnen nach der Pause weitermachten, wo sie zuvor aufgehört hatten. Bayern wechselte überraschend die erst 18-jährige Cecilía Rán Rúnarsdóttir im Tor ein. Die Isländerin gab ihr Bundesligadebüt und war - wie zuvor Leitzig - permanent gefordert. In der 77. Minute blieb sie chancenlos, als ihre Mitspielerinnen nach einer Ecke Alexandra Popp sträflich unbewacht ließen, die per Kopf das 4:0 erzielte. Wieder nach einer Ecke boxte Rúnarsdóttir den Ball Oberdorf zum 5:0 in die Füße (82.) und zuletzt durfte sich, erneut nach einer Ecke, auch noch Ewa Pajor (90.+1) in die Liste der Torschützinnen eintragen. Standards hatten den FC Bayern schon gegen Paris das Weiterkommen in der Champions League gekostet.

Die Rivalität zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern wird während der bevorstehenden Länderspielpause mit WM-Qualifikationsspielen der DFB-Frauen gegen Portugal (9. April, 16.10 Uhr, ARD) und auswärts gegen Serbien (12. April, 16 Uhr, ZDF) nun für ein paar Tage ruhen. Aber schon unmittelbar danach steht am Ostersonntag das nächste Wiedersehen an. Diesmal im Halbfinale des DFB-Pokals.