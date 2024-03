Ah, Oxfordshire! Welch Idyll. Heimat von John Ronald Reuel Tolkien und Christian Edward Johnston Horner. Die Kamera fliegt über fruchtbare Ackerböden und grüne Wäldchen; dazwischen, wie hingetupft, immer mal wieder ein ausgewachsenes Landgut. So, wie sich die Welt von C.E.J. Horner abseits der Rennstrecke darstellt, hat sich der Kontinentaleuropäer das feudale Landleben in Mittelengland schon immer vorgestellt: kräftige Zuchthengste und prächtige Stuten in voluminösen Stallungen, Geländewagen, die auf Feldwegen Staub aufwirbeln, als sei Inspector Barnaby hinter ihnen her, illustre Jagdgesellschaften, die zum Tontaubenschießen gebeten werden. Die Netflix-Serie "Drive to survive" bringt einem viele Formel-1-Protagonisten nahe - so nahe, wie es diese zulassen. Ohne Selbstinszenierung geht es dabei natürlich nicht.

Die zweite Folge der schon vor Monaten abgedrehten Staffel beschert in einer Szene einen geradezu prophetischen Blick auf den Teamchef von Red Bull Racing, die momentan umstrittenste Figur in der Motorsport-Königsklasse. Sie spielt kurz vor Weihnachten 2022. Horner steht in seinem Wohnzimmer und brieft gerade den einbestellten Nikolaus mit einer Leidenschaft, als würde er ihn zu einem Wechsel auf Allwetterkufen an dessen Schlitten überreden. Das Glöckchen bimmelt, alles läuft nach Plan. Bis der Nikolaus die Kinder fragt: "War Papa auch schön brav in diesem Jahr?" Die Tochter sagt: "Ich muss erst nachdenken." Mutter Geri Halliwell, ehemaliges Spice Girl und seit 2015 mit Horner verheiratet, springt ein: Nun, "er hat eine Weltmeisterschaft gewonnen!"

Selbstverständlich hat er das. Aber ob Horner brav war oder sich doch unangemessen verhalten hat gegenüber einer inzwischen beurlaubten Mitarbeiterin bei Red Bull, das ist die Frage, die seit Wochen die Formel 1 unter maximalen Stress setzt. Längst ist klar, dass die Affäre jenseits allen Schmutzes das Zentrum eines Machtkampfs bildet. Es ist ein Industrie-Krimi mit zum Teil über Nacht wechselnden Koalitionen, bei dem jeder Beteiligte einen Dolch im Gewande zu führen scheint.

Wenn es gegen Horner geht, scheinen sich fast alle einig zu sein

Es gibt die Konzern-Österreicher, denen die Rennfahrabteilung aus Milton Keynes längst zu mächtig geworden ist. Es gibt die thailändischen Mehrheitseigener, die zeigen wollen, wer als Erster die Zutaten für die Aufputsch-Brause zusammengerührt hat. Ebenfalls treten auf in diesem sprudelnden Drama: die britische Rennmannschaft, die traditionell eine eigene Agenda besitzt. Und natürlich noch der niederländische Weltmeister Max Verstappen und sein Vater Jos, die ihren Willen durchsetzen wollen und dabei unterstützt werden vom Motorsportberater Helmut Marko, der, zu dessen Lebzeiten, so etwas wie der Consigliere des großen Don Dietrich Mateschitz war.

Wenn es gegen Horner geht, scheinen sich bis auf die Thailänder fast alle einig zu sein. Und wenn die Teamchefs der anderen Rennställe fast täglich Transparenz und Aufklärung fordern, geschieht dies nicht nur aus Anstand und Neugier. Sondern auch, weil es nicht schaden kann, ordentlich zu zündeln am auch in dieser Saison mit Abstand schnellsten Rennteam der Formel 1.

Detailansicht öffnen Wer Christian Horner, seinen Ehrgeiz und Machthunger ergründen möchte, der muss seinen Gegenspieler Toto Wolff (re.) mitdenken. Hier beantworten die beiden Teamchfs Fragen beim Großen Preis von Österreich vor sechs Jahren. (Foto: Georg Hochmuth/dpa)

Horner, 50, hat sich das alles selbst zuzuschreiben - weil er so erfolgreich ist. 2005 hat er von Mateschitz den Auftrag bekommen, ein etwas anderes Formel-1-Team zu schaffen, und genau das hat er getan. Red Bull Racing hat zum Saisonstart sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Damals war Horner der jüngste Rennstallboss, heute ist er der Dienstälteste. Nach Erfolgen liegt er nur noch knapp hinter Mercedes-Statthalter Toto Wolff. Der Österreicher bringt es auf acht Konstrukteurs- und sieben Fahrertitel. Horner liegt in beiden Wertungen bei sieben Gesamterfolgen, aber der achte saust bereits in Richtung Ziellinie.

Wer Christian Horner, seinen Ehrgeiz und Machthunger ergründen möchte, der muss seinen Gegenspieler Wolff mitdenken. Denn der Österreicher, der als Selfmade-Millionär von Mercedes berufen wurde, hatte vor seinem Amtsantritt klargemacht: Er werde nicht nur leitender Angestellter sein, er wolle eine Beteiligung am Team. Das sei gut für beide Seiten. Mittlerweile gehören Wolff 30 Prozent der Anteile am Silberpfeil-Rennstall.

Die Angestellte lässt ihren Fall nun vom Weltverband untersuchen

Insider behaupten, eine ähnliche Machtfülle habe Horner auch im Sinn gehabt, als es nach dem Tod von Firmengründer und Formel-1-Förderer Mateschitz darum ging, das Vakuum zu füllen. Aber die absolutistische Regentschaft blieb ihm versagt. Mateschitz wusste genau, warum er seine Rennfahrer-Dependance lieber in die Hände von Porsche geben wollte. Im Herbst 2022 war es ein Schulterschluss von Horner und Marko mit den Mehrheitsbesitzern in Thailand, der im letzten Moment die Übernahme des Teams durch den deutschen Sportwagenhersteller verhinderte. Anschließend gerieten Horner und Marko in Streit, heute mischt auch noch Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff mit, der sich wie ein Tänzer zwischen den Lagern bewegt.

Die ehemalige Red-Bull-Angestellte, die sich mit ihrer Klage in einem konzerneigenen Untersuchung nicht durchsetzen konnte, lässt ihren Fall nun vom Automobilweltverband Fia untersuchen. Über Nacht könnte Christian Horner weiter aufsteigen - oder ganz tief fallen. Es gibt dafür viele Beispiele in diesem Sport. Der Brite Ron Dennis, der sich für cleverer als die Wirtschaftsmagnaten hielt, die seine sportlichen Träume finanzierten, war einer davon. Auch Flavio Briatore, der den sportlichen und moralischen Niedergang des Renault-Rennstalls zu verantworten hatte, war der Erfolg zu Kopf gestiegen. Es ist die Natur dieses Sports, das Limit immer weiter hinaus zu verschieben. Horner sagt über seine Management-Philosophie: "Es ist ein ständiges Abwägen zwischen Risiko und Ertrag."

Horner zählt zu einer Gattung von Rennstall-Kommandeuren, die eigentlich ausgestorben ist. Wo heute ein Klima der flachen Hierarchien herrscht, galt früher ein Ton wie beim Militär: Erst wird der Befehl ausgeführt, dann darf (wenn überhaupt) geklagt werden. Bei Red Bull wurde stets ein Klima der Kälte, von dem ehemalige Chauffeure berichteten, durch die Lackierung als Partytruppe übertüncht. Horner nutzte seinen Status als Newcomer, um mal feinen Zynismus, mal gnadenlose Härte und oft bewusste verbale Angriffe im Fahrerlager zu streuen. Jede Provokation erscheint gezielt, selten erahnen die anderen die geheime Agenda dahinter. Das mag ganz stark an Machiavelli erinnern, vor allem aber an dessen fleißigsten Schüler Bernie Ecclestone, der mit seiner professionellen Gebrauchthändlermentalität die Formel 1 über Jahrzehnte hinweg zu einer gigantischen Geldmaschine getrimmt hat. Horners Art imponiert dem ehemaligen Zampano nicht zufällig, der heute 93-Jährige hat ihn zu seinem Trauzeugen bei seiner jüngsten Hochzeit berufen, übrigens seiner dritten.

Horners Ausfälle bekamen einen eigenen Fachbegriff: Crash-Talk

Dass er stets über den Kampf ins Spiel findet, ist Teil von Horners psychologischer Angriffspolitik, die in der Saison 2021 im umstrittensten Finale der Formel-1-Historie mündete, als der Rennleiter auf massiven Druck vom Red-Bull-Kommandostand das bis dahin gültige Reglement beugte - und auf der letzten Runde Max Verstappen zum Champion krönte. Im Jahr darauf wurde bekannt, dass Red Bull massiv gegen das "Budget Cap" verstoßen hatte. All dies parierte Horner mit den üblichen Gegenangriffen, bis hin zur Fäkalsprache - und kam davon. Vergessen haben ihm die Gegner das nicht, die verbalen Ausfälle bekamen sogar einen eigenen Fachbegriff: Crash-Talk.

Nonchalant erklärt er die kriegerische Rhetorik so: "Die Formel 1 ist ein höchst umkämpftes, hochpolitisches Umfeld. Es ist also Teil des Spiels, und meine Aufgabe ist es, das Team zu schützen." Die zwanzig Jahre als Teamchef hätten ihn vor allem eines gelehrt: "Kümmere dich um die Dinge, die du kontrollieren kannst und nicht um die, die außerhalb deiner Kontrolle liegen." Und jetzt also legt Horner sein Meisterstück vor: Er kontrolliert sogar das Unkontrollierbare.

Andere Teamchefs würden sich in seiner Situation einen Sack über den Kopf ziehen beim Spießrutenlauf durchs Fahrerlager. Horner jedoch zelebriert dort ein Schaulaufen als gäbe es links und rechts Palmwedel und Huldigungen. Er lässt seine Gattin Geri engelsgleich erscheinen, in einem wallenden weißen Gewand, die Verstappen-Siege beklatscht, Teammitglieder umarmt und für das Siegerküsschen quer durch die Boxengasse zum geliebten Mann am Kommandostand saust. Würde sich eine betrogene Ehefrau so hingebungsvoll verbiegen? Never ever! Wie sie in Oxfordshire sagen. Es sei denn natürlich, Geri Horner hätte auch in Machiavellis "Der Fürst" geblättert ("Auch sind die Menschen so einfältig (...), dass der Betrügende immer einen, der sich betrügen lässt, finden wird") und fände Gefallen daran, sich selbstlos für ein höheres Gut zu opfern.

Zu Beginn des Rennwochenendes in Australien erschien Horner in Zivil, selbstverständlich mit einem Polohemd in Unschuldsweiß. Der Tonfall von allen Beteiligten, von Verstappen bis Marko, war gemäßigt. Auf einmal sind sie alle beseelt vom Teamgedanken! In jeder Familie könne es auch mal Krach geben, flötete Verstappen, diese könne man sich ja nicht aussuchen. Fast hätte man vergessen, dass Verstappen kürzlich erst mit der Flucht in eine andere Familie gedroht hatte, weil man sich diese in der Formel 1 dank raffinierter Ausstiegsklauseln eben doch aussuchen kann. Es ist ein Burgfrieden, das ist klar. Und hinter den Zinnen regiert König C.E.J Horner, der Unfassbare.