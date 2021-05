Von Anna Dreher, Monte Carlo

Valtteri Bottas hatte es nach wenigen Metern versucht, aber er war mit seinem Mercedes nicht vorbeigekommen. Max Verstappen ließ am Sonntag weder ihn, noch sonst jemandem passieren. Der Niederländer lenkte seinen Red Bull so schnell und souverän über die Straßen von Monte Carlo, dass er nach 78 Runden als Erster über die Ziellinie kam - und seinen zweiten Saisonsieg, der insgesamt zwölfte seiner Karriere, feiern konnte. Carlos Sainz im Ferrari und McLaren-Pilot Lando Norris schafften es ebenfalls aufs Podium. "Es ist so besonders, hier zu gewinnen, für mich ist es ja auch das erste Mal auf dem Podest hier", sagte der 23-Jährige. "Ich bin sehr stolz, aber es ist noch sehr früh in der Saison."

Mit den 25 Punkten, die Verstappen in Monte Carlo auf sein Konto bekam, steht er nun bei insgesamt 105 Zählern. Und weil der bisher führende Lewis Hamilton als Siebter ein enttäuschendes Wochenende erlebte, übernimmt er erstmals die Führung in der Weltmeisterschaft. Der amtierende und insgesamt siebenmalige Titelträger Hamilton liegt mit 101 Punkten aber nur knapp dahinter. In der Konstrukteurs-WM ist die Differenz noch geringer: Red Bull führt gegenüber Mercedes nach dem fünften Lauf mit 149:148.

Es war ein Tag, an dem einer der größten Klassiker im Motorsport seinem Ruf wieder einmal gerecht wurde. Auf dem engen, kurvenreichen, 3,337 Kilometer langen Circuit ist das Überholen schwer. In den vergangenen elf Jahren siegte acht Mal derjenige, der von der Pole Position aus ins Rennen gegangen war. Und auch dieses Jahr gab es kaum Überholvorgänge. Die Reihenfolge auf den vorderen Plätzen änderte sich erst durch Boxenstopps. Hamilton, dessen Unzufriedenheit im Funk zu hören war, holte sich nach 29 Runden frische Pneus. Zwei Durchgänge später bog auch sein Teamkollege Bottas ein - und danach nicht wieder raus. Beim vorderen rechten Reifen seines Autos lösten sich die Schrauben auch nach mehrmaligen Versuchen nicht, die Mechaniker waren ratlos und gaben schließlich auf.

Währenddessen schob sich Sebastian Vettel im Aston Martin vorbei an Pierre Gasly (AlphaTauri) und war nun Fünfter, gestartet war er auf Platz acht. Ein Erfolgserlebnis für den Heppenheimer, der damit sein bisher bestes Saisonresultat und erstmals Punkte für sein neues Team erreichte. Auch Ferrari und Red Bull legten Boxenstopps ein, danach lautete die Reihenfolge: Verstappen, Sainz, Norris, Sergio Perez (Red Bull), Vettel, Gasly, Hamilton. Der 36 Jahre alte Brite fuhr in der 68. Runde erneut an die Box, um sich einen Punkt für die schnellste Runde zu schnappen. Immerhin darüber konnte er sich an diesem Tag freuen.

Detailansicht öffnen Trost vom ehemaligen Teamkollegen: Sebastian Vettel (links) versucht, den auf seiner Heimstrecke glücklosen Charles Leclerc nach dessen Ausfall aufzumuntern. (Foto: Sebastian Nogier/AFP)

Derjenige, der das Rennen eigentlich hätte anführen sollen, konnte sich die Prozession nur aus der Zuschauerperspektive ansehen: Charles Leclerc, ausgerechnet bei seinem Heimrennen. Die unglaubliche Pechsträhne des 23-Jährigen hat sich tatsächlich fortgesetzt. Noch nie hat er auf dieser Strecke die Zielflagge gesehen, weil er stets in Unfälle verwickelt war. Nun vermasselte ein Crash in der Qualifikation seinen Auftritt. Am Samstag war der Tagesschnellste in der Schwimmbad-Schikane mit seinem Ferrari in eine Leitplanke gekracht. Am Abend gab die Scuderia eine erste Entwarnung und teilte drei Stunden vor Rennbeginn mit, dass das Getriebe nicht ausgetauscht werden müsse - was erst nach sechs Rennen in Serie erlaubt ist. Damit umging das Team eine Strafversetzung.

"Es ist eine Schande für alle", sagt Leclerc

Doch als Leclerc etwa 40 Minuten vor dem Start auf die Strecke ging, ließ das vermeintlich unbeschadete Getriebe ihn doch im Stich. "Neeeeiiin ... Neeein ... Neeeiiiin", funkte er, während er langsamer wurde. Die Mechaniker versammelten sich in der Garage um seinen Wagen, die meisten von ihnen werkelten am Heck herum in der Hoffnung, noch eine Lösung zu finden. Doch wie Ferrari später mitteilte, konnte ein Problem an der linken Antriebswelle einfach nicht behoben werden. Leclerc saß mit leerem Blick im Cockpit, um kurz nach halb drei gab er auf und stieg tief enttäuscht aus. "In der Garage war es sehr, sehr schwer, sich okay zu fühlen. Aber jetzt gewöhne ich mich leider an dieses Gefühl hier", sagte der Monegasse, dem der Ausfall auch für das Team leid tat. "Es ist eine Schande für alle."

In den Trainings hatte Ferrari zuvor mit Bestzeiten überrascht, in der Qualifikation holte Leclerc die erste Pole Position seit Mexiko 2019 für sich und sein Team, die achte seiner Formel-1-Karriere. Dass es in Monaco nicht auf Höchstgeschwindigkeiten ankommt, wusste Ferrari am besten zu nutzen. Das Resultat war Balsam auf die 2020 schwer gedemütigte italienische Motorsportseele, Aufschwung nach einem Katastrophenjahr. Doch anstatt sich auf den Start und auf seinen womöglich ersten Triumph vor heimischer Kulisse einzustimmen, lief Leclerc am Sonntagmittag geknickt die Boxengasse entlang. Er winkte immer wieder den Fans, von denen 7500 zugelassen waren und viele seine Farben trugen. Am Vortag hatte er noch gemahnt: "Ich hatte hier immer Pech, also abwarten." Nun musste er tatsächlich das Gefühl haben, sich in Monte Carlo mit dem Renn-Overall stets einen Fluch überzuziehen.